Serenando leva música e poesia a três cidades do DF

Com o objetivo de resgatar as serestas, as serenatas e as músicas da era de ouro da rádio, o Serenando promoverá, a partir desta sexta-feira (10/5) até 25 de maio, apresentações gratuitas em três regiões administrativas do Distrito Federal. Realizado pela Deu Certo Produções, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto inicia as atividades pela Casa do Cantador, na Ceilândia.

A programação artística será aberta com apresentação de poesias de Dom Donzílio e show com a banda Duo Accordi. Na sequência, o Joelho de Frango fará show com a participação especial do cantor e compositor Marcelo Café, conhecido pelas músicas como Coração de Malandro e Meu Exílio. O evento também conta com feirinha de expositores.

O repertório reúne clássicos do samba e do choro e as apresentações serão permeadas por histórias e curiosidades sobre as músicas e seus intérpretes. “A ideia do projeto é promover o convívio e a cultura na melhor idade. Vamos trazer músicas dos anos 1920, 1930, 1940 e 1950, além de relatos sobre os seus compositores e intérpretes”, explica Welbert Araújo, idealizador do projeto e vocalista da banda Joelho de Frango.

O projeto também promove arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos, que serão doados ao Lar de Velhinhos Maria Madalena, no Núcleo Bandeirante.

Confira a programação



Sexta-feira (10/5) – a partir das 16h, na Casa do Cantador (QNN Quadra 32, Área Especial G, Ceilândia).



Sábado (18/5) – feirinha a partir das 14h; apresentações a partir das 16h, em Samambaia (Quadra 302, Conjunto 8, Estacionamento ao lado da Castelo Forte).



Sábado (25/5) – feirinha a partir das 14h; apresentações a partir das 16h, em Taguatinga Norte (CNF 01/02, no (Estacionamento).

Serenando

De 10 a 25 de maio. Entrada franca. Indicação livre.