seBenta e Forte Norte se juntam em uma collab de Portugal com Brasil, no single “Por Onde Vais”

As bandas de rock se uniram pela paixão pelo rock cantado em português, resultando nessa faixa, já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm

Com mais de 20 anos de estrada, a banda portuguesa seBenta lança, nesta sexta-feira (27), sua mais nova colaboração, “Por Onde Vais”, com os rockeiros brasileiros da Forte Norte. A faixa, que fala sobre mudanças e evoluções, faz parte de um processo de experimentação para o grupo lusitano, sendo, também, o primeiro feat internacional dos brasileiros.

Durante sua uma década como banda, a Forte Norte já compartilhou o palco com bandas de outros países, mas, “Por Onde Vais” é a primeira participação internacional oficial. A canção, já disponível nas plataformas digitais via ONErpm, representa a conexão entre o rock português e o brasileiro, proporcionando essa experiência aos públicos de ambos os países.

”Estamos muito felizes em colaborar com uma música de nossos amigos do seBENTA. Nós, da Forte Norte, gostamos de explorar possibilidades sonoras e apresentar o rock ‘n roll de formas diferentes. Ao longo destes 10 anos como banda, já compartilhamos o palco com bandas de outros países, mas esta é a primeira vez que gravamos uma colaboração internacional”, relata Pedro Quintana, guitarrista da Forte Norte.

Acrescentando: “Quando se trata de rock cantado em Português, o Brasil e Portugal têm uma tradição vasta e ícones deste gênero ao longo dos anos. Queremos explorar cada vez mais essa conexão e proporcionar ao público brasileiro o rock de Portugal e vice-versa”.

Para a banda portuguesa, seBenta, a colaboração também é muito significativa. “Por Onde Vais” representa o último single de 2023 da banda, um período marcado por experimentação de seu som e de sua própria maneira de produzir músicas.

A faixa, que nasceu de uma proposta de colaboração com uma banda brasileira de rock, é, segundo Paulecas, vocalista e baixista do seBenta, “a primeira de muitas colaborações que podem acontecer” – unindo duas cenas do rock mundial.

“A mensagem da música é não ter medo de mudar ou encerrar fases em nossas vidas, pois é isso que nos faz evoluir como pessoas e como banda. No caso do seBENTA, ela se apresenta como o último single que iremos lançar em 2023, um ano em que decidimos experimentar outras formas de escrever e produzir músicas”, conta Paulecas.

Finalizando: “Estamos apresentando uma parceria entre o rock de Portugal e o rock do Brasil, que se encaixa muito bem e acreditamos ser a primeira de muitas colaborações que podem acontecer. Estamos vivendo tempos de mudança, e só conseguiremos evoluir se superarmos nossos medos”.

seBenta é um dos nomes mais icônicos do rock português, já comemorando mais de 20 anos de carreira, além de 4 álbuns de estúdio e reconhecimento do mercado europeu, inclusive de diversas premiações. Com “Por Onde Vais”, o grupo estende seu alcance para outros continentes também, continuando sua longa história.