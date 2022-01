Scorz se une ao astro norte- americano Mokita e lança ‘Scared Of Us’

Colaboração com o compositor, cantor e multi-instrumentista norte-americano Mokita, que já está disponível em todas as plataformas de streaming.

“No começo, eu produzia para subir no SoundCloud e YouTube, sem pretensão nenhuma. Depois que comecei a lançar música oficialmente por gravadoras e passei a receber suportes das lendas da e-music mundial, que sempre foram referências para mim, entendi que tinha que levar a sério. Essas conquistas acabaram atraindo a atenção de alguns artistas, que me convidaram para produzir pra eles; e foi aí que eu parei com meu projeto e comecei a produzir apenas para outros artistas. Foi só em 2020, após produzir para mais de 50 artistas ao redor do mundo, que decidi voltar definitivamente com o meu projeto”, compartilha Scorz sobre sua trajetória na música.

Do interior de São Paulo para os ouvidos das grandes estrelas de música eletrônica do mundo, há 12 anos, o DJ e produtor Scorz iniciava sua carreira, com pouco acesso a materiais de estudo e ferramentas escassas. O que antes era apenas uma brincadeira, virou coisa séria, e atraiu a atenção de grandes labels e dos artistas que o inspiraram desde o começo, como Armin van Buuren e Ferry Corsten.