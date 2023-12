Sant lança videoclipe da faixa “Baby Boy”

Com atuação da rapper portuguesa Cintia, audiovisual retrata momentos de briga e reconciliação em um relacionamento

São os clássicos metais do R&B e as rimas de Sant que dão o tom romântico e sensual da faixa “Baby Boy” – lançada em agosto no álbum “de: para:”, pela Som Livre – e que ganha um videoclipe inédito, gravado em Portugal. Com direção de Guilherme Cardoso, a produção conta com cenas que relatam o reencontro de um casal:

Além de Sant, o vídeo conta com a participação de LP Beatzz, também responsável por assinar a produção musical de todo álbum, e com protagonismo de Cintia, rapper lusitana em ascensão, contracenando ao lado de sua companheira. As cenas iniciais fazem referência à música “Nunca Mais”, retratando a dinâmica de um relacionamento conflituoso num momento de crise, onde após o estopim de uma discussão, surge um reencontro inesperado de uma paixão antiga em “Baby Boy”. As imagens alternam entre gravações na capital portuguesa e em Barcelona.

O disco “de: para:” é o primeiro projeto em que Sant versa integralmente sobre o amor em suas variadas formas. Com a intenção de que as canções toquem individualmente quem as ouça, o rapper carioca explora neste trabalho a sua visão sobre as diferentes formas de amar e ser amado.