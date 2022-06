Sandy se emociona com alta procura por ingressos de turnê

Cantora conta que site de vendas das entradas travou por conta dos acessos dos fãs

Sandy, 39, está de volta aos palcos. No dia do início das vendas dos ingressos da sua nova turnê, que começa em agosto, a cantora vibrou com a notícia sobre a alta procura por entradas em poucas horas nesta quarta-feira (1). “Acabei de saber que o site de venda de ingressos até travou devido ao grande número de acessos! Estou toda boba e emocionada”, admite a cantora.

A filha mais velha de Xororó e Noely Lima não escondeu que anda feliz com o reencontro com os fãs. “Nem acredito que depois de tanto tempo, vou reencontrar vocês! Não sabia que tinha tanta gente querendo me encontrar também. Meu Deus que emoção”, assume a também compositora.

Sandy está longe dos palcos desde 2019, quando apresentou ao lado do irmão, Junior Lima, a turnê comemorativa “Nossa História”. Serão 14 shows em dez capitais e três cidades paulistas. A temporada começa com uma pré-estreia em Jaguariúna (SP), dia 5 de agosto.

Sandy também comemorou estar entre os assuntos mais comentados no Twitter e mandou um recado para os seus seguidores com a promessa de uma maior interatividade daqui por diante. “Gente, eu estou até nos TTs [Trending Topics, os temas mais comentados no Twitter]! Chocada… Obrigada, fãs queridos! Estou voltando!”.

A primeira leva de apresentações da nova turnê vai até o fim de novembro e, segundo a assessoria da cantora, possíveis futuras datas serão anunciadas nos canais oficiais de Sandy. Entre os sucessos da carreira solo que vão fazer parte dos shows estão as músicas: “Me Espera”, “Aquela dos 30”, “Pra Me Refazer”, “Respirar”, “Eu Só Preciso Ser” e “Pés Cansados”.