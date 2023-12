Samba da Volta lança nova música e clipe

‘Maria Cadê Teresa?’ traz todos os indicativos que será uma das faixas mais tocadas no verão carioca

O Samba da Volta já se apresentou para mais 120 mil pessoas e se tornou a roda de samba de maior evidência no cenário musical carioca na atualidade. Após o sucesso do primeiro single (Samba da Volta), os bambas da Rua da Constituição lançaram hoje (15) a primeira faixa do álbum que chegará às plataformas em 2024: Maria, Cadê Teresa?

A música é um samba de roda daqueles que grudam na cabeça. Já conhecida e muito cantada nos eventos do grupo, e com direito a passinho criado pelo percussionista Eryck Quirino, a faixa conta a história de duas irmãs que vivem “no sereno”, ou seja, na rua e na farra. “Essa música começou no refrão. Um dia, numa roda, pedi o tom e me veio a frase ‘Maria, cadê Teresa?’ na cabeça. Ficamos nesse batuque, compartilhei com os amigos da roda e depois sentamos para complementar a letra”, comenta Artur Jr., um dos compositores. Hudson Santana, Juliana Joannou, Lucas Cardoso e Osmar Fernandes complementam os nomes que compuseram a faixa.

Maria, Cadê Teresa? ganha também clipe, dirigido por Luciano Xavier e André Rodrigues, e roteiro e criação de Juliana Joannou. Na história, as também irmãs Grace e Margareth Russel, mãe e tia de Eryck Quirino, interpretam as duas meninas faceiras da música. Já Claudia Santana, mãe de Hudson Santana, também músico da roda, é a mãe das irmãs que somem por aí atrás de um reboliço. O vídeo foi filmado em Deodoro, subúrbio do Rio de Janeiro.

Com produção musical de Vitor de Souza, que já realizou trabalhos com Zeca Pagodinho, Xande de Pilares, Marina Íris e Renato da Rocinha, ‘Maria Cadê Teresa?’ traz todos os indicativos que será uma das faixas mais tocadas no verão carioca.

O Samba da Volta surgiu de uma reunião de amigos apaixonados pelo samba. Começou na Rua do Ouvidor, em 2021, e desde março de 2022 é residente no Espaço Luís Gama, na Rua da Constituição. O evento acontece aos domingos, a cada 3 semanas, e algumas edições se desdobram no Samba da Volta Festeja, onde a roda recebe e homenageia um grande nome do samba. Sombra, Serginho Meriti, Marquinho PQD e Nelson Rufino, já foram os convidados celebrados em edições especiais anteriores.

O grupo é composto por Artur Jr. (voz e tantã), CH (voz e tamborim), Eryck Quirino (voz, surdo, cuíca, repique de anel), Hudson Santana (voz, repique de mão, caixa), Igor Trindade (voz e banjo), Lucas Cardoso (voz e violão 7 cordas), Osmar Fernandes (voz e cavaco) e Thay Carvalho (voz, pandeiro e conga). Todos têm o Grupo Fundo de Quintal como referência principal tanto nas inspirações sonoras quanto na prestação de respeito e prioridade ao maior gênero musical brasileiro. Durante as rodas, além do Fundo de Quintal, são entoadas canções de compositores como Roberto Ribeiro, Jovelina, Arlindo Cruz, Jorge Aragão e demais artistas oriundos do movimento do Cacique de Ramos.

A faixa Maria Cadê Teresa? estará disponível para streaming em todas as plataformas digitais via OneRPM. A capa do single foi criada e desenvolvida por Juliana Joannou e Vitor Melo.