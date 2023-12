Saiba mais da Cool Sorcery, banda brasiliense de rock alternativo

Em apenas um ano desde sua formação, o grupo conquistou o cenário musical internacional

Brasília sempre foi um berço para talentos musicais, mas a banda Cool Sorcery, formada por Marcos Assis, está elevando esse legado. Em apenas um ano desde sua formação, o grupo conquistou o cenário musical internacional, combinando habilmente rock alternativo com o estilo emergente conhecido como “bedroom punk”.

Com mais de 300 mil streams no Spotify e uma recepção calorosa da crítica em artigos e podcasts, Cool Sorcery já é um nome que ressoa além das fronteiras do Brasil. A mistura única de estilos e a energia inconfundível que a banda traz para cada performance são os pilares desse êxito.

O talento multifacetado de Marcos Assis

Fora dos palcos, a genialidade de Cool Sorcery é creditada a Marcos Assis. Ele não apenas compõe as melodias e vocais, mas também grava todos os instrumentos em seu próprio estúdio. Essa abordagem “faça você mesmo” é central para a autenticidade e a inovação que a banda apresenta, tornando a música de Cool Sorcery uma expressão pura e inalterada da visão artística de Assis.

Em um evento aguardado, a banda retorna às suas raízes em Brasília para um show especial no espaço Infinu, na Asa Sul, nesta quinta-feira. O evento, gratuito, não é apenas uma celebração do sucesso da banda, mas também uma oportunidade para os fãs brasilienses experimentarem a magia de Cool Sorcery ao vivo.

O futuro parece promissor para a banda, com planos de levar sua música para o cenário europeu em 2024, começando pela Bélgica. Esse passo rumo à internacionalização é um testemunho do seu talento e da aceitação universal da sua música.

Com raízes profundas em Brasília, olhos voltados para o mundo e a alma criativa de Marcos Assis, a Cool Sorcery está pronta para deixar sua marca indelével na história da música.