Saiba como ‘Waka Waka’, de Shakira, tornou-se a maior música das Copas do Mundo

Mesmo sem relação direta com esta edição do mundial, a faixa Waka Waka voltou a figurar em comerciais de TV e a aparecer entre as mais ouvidas

Lucas Brêda

São Paulo – SP

Na última segunda (5), enquanto o time do Brasil enfileirava gols e dancinhas contra a Coreia do Sul, a cantora Shakira compartilhou no Instagram um vídeo de brasileiros dançando em uma rua toda pintada de verde e amarelo e com as tradicionais bandeirinhas no estilo festa junina.

A peça audiovisual, uma criação do influenciador Raphael Vicente, tem como trilha sonora a música da colombiana que se tornou um símbolo da Copa do Mundo.

Mesmo sem relação direta com esta edição do mundial, realizado no Qatar, a faixa “Waka Waka (This Time for Africa)”, cantada por Shakira e feita para a edição de 2010 da Copa, realizada na África do Sul, voltou a figurar em comerciais de TV, a aparecer entre as mais ouvidas do streaming e a povoar a mente dos torcedores. Passados 12 anos, ela se solidificou como o principal hino da competição futebolística, algo que um novo estudo tenta explicar.

Segundo um levantamento do site americano SeatPick, “Waka Waka” é a música mais chiclete dos torneios de futebol envolvendo seleções da história. Para chegar à conclusão, o estudo leva em conta métricas do Spotify que medem os níveis de “dançabilidade”, energia, valência e fala.

Enquanto as duas primeiras medições são autoexplicativas, a valência considera a “positividade” de uma canção -ou seja, quanto mais alta é a valência, mais alegre e eufórica a música é, enquanto o contrário indica que a faixa é mais melancólica e depressiva. Já o índice de fala se refere à quantidade de palavras pronunciadas durante a música.

A essas medições, o estudo soma uma pontuação pela popularidade das músicas a partir dos números no YouTube -só na plataforma, “Waka Waka” passa das 3 bilhões de visualizações- e chega a uma nota de zero a dez para as músicas a partir de uma média. A faixa de Shakira domina o ranking, com a nota mais alta, seguida pelo tema da Copa atual, do Qatar, “Hayya Hayya (Better Together)”, dos artistas Trinidad Cardona, Davido e Aisha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O top 5 do estudo ainda inclui “La Copa de la Vida”, tema da Copa do Mundo de 1998, na França, cantada por Ricky Martin, “We Are One (Ole Ola)”, de Pitbull com Jennifer Lopez e Claudia Leitte, para o Mundial realizado no Brasil, de 2014, e “Wavin’ Flag”, de K’naan, música para uma publicidade da Coca-Cola relacionada à Copa da África do Sul.

Em geral, o estudo parece refletir com fidelidade o sentimento popular. A exceção é a boa avaliação do tema da Copa atual, que, apesar dos altos números de audiência e dos indicadores do Spotify, não dá indícios de que será lembrada em alguns anos -assim como ocorreu com “Live it Up”, de Nicky Jam, Will Smith e Era Istrefi, a música da Copa da Rússia, de 2018.

Todas as músicas no top 5 do estudo foram feitas a partir de 1998, quando a Fifa, entidade que organiza a Copa do Mundo, teve uma mudança de direção. Antes, os temas dos Mundiais eram mais ecléticos e geralmente criados por artistas do país-sede -com a banda chilena Los Ramblers tocando a música de 1962 ou o espanhol Plácido Domingo interpretando a canção de 1982.

A partir do Mundial da França, houve uma mudança para selecionar grandes astros globais, independente mente de sua nacionalidade. Deu certo com a música de Ricky Martin, lembrada até hoje, e se repetiu a receita de fazer canções dançantes e contagiantes, pegando carona no sucesso de estrelas da música pop -uma das músicas da Copa do Qatar, por exemplo, é cantada por Jung Kook, do grupo sul-coreano BTS, gigante em audiência no mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda que “We Are One (Ole Ola)”, da Copa do Brasil, seja bastante lembrada, “Waka Waka” foi a música que mais bem funcionou dentro dessa estratégia. Em uma entrevista na época, Shakira afirmou que criou a música quando estava em sua fazenda no Uruguai. “Quando uma música soa bem só com voz e violão, você sabe que tem algo ali”, ela disse.

A criação de Shakira foi gravada com a banda sul-africana Freshly Ground, numa busca pela intersecção entre as culturas caribenha e africana. O grupo entrou na música por acaso, depois que o baterista Pete Cohen conheceu o produtor John Hill em um estúdio em Nova York.

A “Waka Waka” de Shakira pega emprestados elementos da faixa “Zangalewa (Waka Waka)”, lançada em 1986 pela banda camaronesa Golden Sounds -depois rebatizada de “Zangalewa”-, dando mais um toque de originalidade à obra -que, apesar do apelo pop, destaca-se em meio às sonoridades pasteurizadas dos outros temas de Copa. Com origem camaronesa, a expressão que dá nome à faixa significa algo como “faça isso”.

Apesar da inspiração clara no refrão da música camaronesa, a faixa de Shakira foi lançada sem autorização da banda -recebida apenas dias antes da Copa, em maio de 2010. O Zangalewa, formado por quatro militares, chegou a encerrar suas atividades, mas acabou voltando a fazer shows graças ao impulso dado pelo hit.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fifa encontrou seus hits quando partiu para uma abordagem mais globalizada da música, mas, paradoxalmente, a força de “Waka Waka” reside também nas suas conexões com a música do continente africano. Mais do que os bilhões de plays, que só crescem conforme novas Copas são realizadas, a música de Shakira se tornou um sinônimo do encontro esportivo mais popular do planeta.