Rosa de Saron libera primeira faixa do DVD ‘In Concert’

Grupo apresenta “A Rosa e o Espinho”, faixa autoral do vocalista Bruno Faglioni

A canção “A Rosa e o Espinho”, lançamento da Rosa de Saron, chegou às plataformas digitais na noite de segunda-feira (20). Com versos que trazem questionamentos válidos sobre as dores que acompanham o amor, a faixa é a primeira a ser disponibilizada do novo projeto da banda, “In Concert”, audiovisual filmado em agosto no Theatro Municipal de São Paulo.

Com participações do Padre Fábio de Melo, Kemuel, Leonardo Gonçalves, Mandume, Carmen Monarcha e da orquestra sinfônica de Indaiatuba, o novo DVD marca 35 anos de carreira da Rosa de Saron e é o primeiro audiovisual que traz Faglione como vocalista.

Com impecável repertório que contém canções de ânimo, alívio e um respiro de esperança em meio ao caos, o grupo emocionou os presentes com seu rock que contracenou com o erudito em grandes clássicos.