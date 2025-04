Rodrigo Lessa & Miguel lançam DVD “Do Jeito que Cê Gosta” e celebram nova fase da carreira

A dupla sertaneja Rodrigo Lessa & Miguel lança nesta sexta-feira (11) o DVD Do Jeito que Cê Gosta, segundo projeto audiovisual da carreira, gravado na Rampa do Cristo, em Poços de Caldas (MG). Com 14 faixas — entre inéditas e releituras — o trabalho traz como carro-chefe a música homônima, que já vem sendo cantada pelo público nos shows da dupla. Produzido por Thiago GG, o projeto é o mais ambicioso até agora e marca uma nova fase dos artistas.

Naturais de Poços de Caldas e Extrema (MG), Rodrigo e Miguel têm uma trajetória inusitada: antes da música, se formaram na área da saúde — Rodrigo é médico, e Miguel cursou odontologia e medicina antes de seguir seu coração sertanejo. Essa transição se reflete na entrega emocional das interpretações e na construção cuidadosa do repertório. A seleção das músicas partiu da escuta de mais de 500 composições, filtradas com o apoio do produtor, até chegarem às 14 escolhidas.

A faixa “Do Jeito que Cê Gosta” foi apresentada a Rodrigo por Thiago GG e Estevão Carvalho e, de imediato, se destacou. Com letra acessível, ritmo envolvente e linguagem popular, ela traduz a essência da dupla: autenticidade e conexão com o público. Gravado em casa, com plateia empolgada, o novo trabalho consolida a identidade artística dos mineiros, que seguem crescendo com consistência e proximidade com seus fãs.