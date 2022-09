Rodrigo Bittes lança última canção do álbum Plantio

A última música, que completa o álbum de estreia de Rodrigo Bittes, é “Esse gado”, que fica disponível a partir desta sexta-feira (16)

Ator, dramaturgo e produtor cultural, Rodrigo Bittes descobriu uma nova faceta em sua trajetória artística. Cantar e compor se tornaram paixões do brasiliense, que voltou da França em 2020, após uma temporada se dedicando ao teatro, decidido a mergulhar no mundo da música. O resultado pode ser conferido no álbum “Plantio”, o primeiro da carreira, que foi lançado nas últimas sextas-feiras de agosto e setembro. O trabalho completo será revelado no próximo dia 16.

A última música, que completa o álbum de estreia de Rodrigo Bittes, é “Esse gado”, que fica disponível a partir desta sexta-feira (16/9). Também classificada pelo autor como uma música política, essa promete ser dançante e remeter ao movimento “Tropicália” para encerrar o álbum com alto astral e em grande estilo.

“Plantio” carrega um mix de emoções: angústia, felicidade, esperança e saudade se misturam, refletindo uma experiência individual e ao mesmo tempo coletiva sobre o período caótico desde a pandemia de Covid-19 até as eleições de 2022.

As faixas falam sobre o retorno para casa, a volta ao Brasil e sua reconstrução pessoal pós-pandemia. O disco começa com uma espécie de mau presságio, já que “Amanhã”, a primeira música, abre com o verso: “Já não importa o amanhã. Estamos sós esperando um milagre chegar”. Mas, aos poucos, o EP caminha para um lugar luminoso, cheio de esperança para um dia melhor.

O lançamento da última semana foi a canção “Aqui é o meu país”. De acordo com o artista, essa é a música mais política que compôs. “É quase uma prece. Um coro de vozes que diz que aqui é meu país, é aqui que eu fico, daqui eu não arredo o pé. Eu vou sonhar com esse lugar, vou plantar nessa minha terra, e vou colher o fruto desse meu plantio”, conta Rodrigo.