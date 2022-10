Rihanna revela como está se sentindo para o show do Super Bowl

A paparazzi do portal de notícias que falou com Rihanna a questionou sobre quem poderia ser o convidado especial e citou ASAP Rocky -que se relaciona com ela

A cantora Rihanna falou pela primeira vez sobre como está se sentindo após ser confirmada como a principal atração do tradicional show do intervalo do Super Bowl.

“Eu estou nervosa, mas animada”, afirmou a estrela de 34 anos ao site americano TMZ ao ser abordada enquanto estava deixando uma unidade do mercado Bristol Farms, em Los Angeles.

A paparazzi do portal de notícias que falou com Rihanna a questionou sobre quem poderia ser o convidado especial e citou ASAP Rocky -que se relaciona com ela.

“Talvez, garota”, disse a cantora.

O Super Bowl LVII acontece no dia 12 de fevereiro de 2023, em Arizona.

A confirmação de que Rihanna fará o show do Super Bowl aconteceu no dia 25 de setembro, cerca de quatro anos depois dela ter recusado se apresentar no show do intervalo do Super Bowl LIII -que terminou com vitória dos Patriots sobre os Rams.

Em 2018, ela negou a oferta da NFL em razão de seu apoio a Colin Kaepernick, quarterback escanteado da liga pelos seus protestos contra a desigualdade racial nos Estados Unidos.