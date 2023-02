Rihanna escondeu a gravidez durante os ensaios para o Super Bowl, diz site

Para o devido anúncio surpresa ao público e sua equipe, Rihanna apostou em um macacão justo durante sua apresentação no Super Bowl

O retorno de Rihanna ao palco, durante o Super Bowl, no último domingo, 12, surpreendeu por diversos motivos, especialmente pelo anúncio de sua segunda gravidez. O público não foi o único impactado pela notícia, pois parte de sua equipe também não sabia da novidade.

Ao TMZ, fontes disseram que Rihanna escondeu a gravidez durante todos os ensaios do evento. A cantora usou apenas roupas largas, que disfarçaram a barriga e despistou até seus mais de 200 funcionários.

Para o devido anúncio surpresa ao público e sua equipe, Rihanna apostou em um macacão justo durante sua apresentação no Super Bowl. Enquanto performava, a artista fez questão de alisar a barriga para confirmar a gravidez.

A cantora apresentou canções icônicas, como Umbrella, e até um remix brasileiro de Rude Boy. O show pode ser visto na íntegra no canal do YouTube da NFL.

Retorno de Rihanna foi o 3º melhor show feminino da história do Super Bowl

O retorno de Rihanna aos palcos após 7 anos não marcou apenas a carreira da artista, mas também a história dos intervalos do Super Bowl. Foi a conclusão que chegou a revista norte-americana Rolling Stone, que classificou os melhores shows da história do evento no domingo, 12.

A apresentação da cantora apareceu como o terceiro melhor show feminino. Antes dela, a revista escolheu o reencontro de Beyoncé com o Destiny’s Child, que ocorreu em 2013, e a união de Shakira e Jennifer Lopez, de 2020, para o top 2.

Na lista geral, Rihanna figura em oitavo lugar. O show de Prince, que cantou a clássica Purple Rain debaixo da chuva em 2007, foi coroado como o mais memorável dos intervalos da final do campeonato da NFL.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo