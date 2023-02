Rihanna canta hits de sua carreira durante show do intervalo do Super Bowl 2023

Usando as cores vermelho e branco, Rihanna parou o estádio do Super Bowl durante todo o tempo da sua apresentação

Rihanna está de volta. Depois de quase cinco anos sem show, a cantora foi a grande atração do show do intervalo do Super Bowl 2023, na noite deste domingo, dia 12. Começando sua apresentação em uma plataforma suspensa, Rihanna “voou” durante quase toda a apresentação, que contou com os grandes hits de sua carreira, como Bitch Better Have My Money, Where Have You Been e Only Girl in The World. O público foi ao delírio. Ela provou que o tempo lhe fez bem. A voz era a mesma dominante de sempre, os movimentos rápidos e precisos.

Usando as cores vermelho e branco, Rihanna parou o estádio do Super Bowl durante todo o tempo da sua apresentação. Ninguém queria perder um só lance do show. No intervalo do jogo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Cheifs, a cantora começou sua apresentação “voando” e abalou o estádio com Work e Run this town, usada no teaser liberado antes do espetáculo. As cores escolhidas por Rihanna lembravam as cores do Cheifs.

Durante os pouco mais de 15 minutos de show, Rihanna recolocou o público dentro dos anos de 2010 com seus grandes hits mundiais da época, como Here Have You Been (2011), Only Girl (2010), We Found Love (2011) e Umbrella. Um pouco antes de começar a cantar Rude Boy, Rihanna se aproximou um pouco do Brasil ao colocar na entrada da música uma batida com base no funk. As coreografias fizeram dela uma diva.

O Super Bowl tem essa característica de apresentar o show para quem está no estádio, mas também em tomadas especiais para a TV, que tem, geralmente, sua maior audiência da temporada com a final do futebol americano. Cortes rápidos e imagens em movimento davam uma sensação de modernidade.

Estadão Conteúdo