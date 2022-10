Revelações brasileiras, Tuyo e Cynthia Luz abrem circuito Primavera na Cidade

A noite de apresentações no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 – Sé) também conta com shows de Karen Francis, A?VUA? e do DJ Benjamin Ferreira

Weslley Neto

São Paulo – SP

O primeiro dia de apresentações do Primavera na Cidade, promovido pela organização do Primavera Sound em São Paulo, traz dois destaques entre as revelações da música brasileira: a banda Tuyo e a rapper Cynthia Luz.

A noite de apresentações no Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82 – Sé) também conta com shows de Karen Francis, A?VUA? e do DJ Benjamin Ferreira. É possível conferir a disponibilidade de ingressos no site oficial do evento.

Shows em outros dois pontos da cidade – Audio (Avenida Francisco Matarazzo, 694) e Palácio de Convenções Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana) – estão programados até o dia 4 de novembro, data que antecede a realização do festival nos dias 5 e 6 de novembro no Distrito Anhembi.

DESTAQUE INTERNACIONAL

A Tuyo, banda curitibana formada em 2016, concorreu ao Grammy Latino em 2021 na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” pelo trabalho em “Chegamos Sozinhos em Casa”.

O desempenho do trio, composto por Jean Machado e as irmãs Lilian e Layane Soares, já chamou a atenção do The New York Times em março do ano passado.

Os brasileiros se destacaram entre as melhores apresentações do festival South by Southwest 2021.

“Os fundadores da banda dividem vocais principais e harmônicos em músicas que misturam o indie rock com música eletrônica e outras misturas de uma ‘síncope brasileira’ séria, mas sempre graciosa”, pontuou o jornal norte-americano.

Em entrevista à revista Rolling Stone em maio, Lilian Soares afirmou que o trio passa por um “momento de investigação” durante o ano de 2022.

“Surgiram esses lugares de ir para fora do país, conhecer esse novo público não-brasileiro, o qual sente as coisas igualmente. Pensamos: ‘Quer saber, por que não explorar esse momento? Não sabemos quanto tempo ele dura, até onde ele vai, de onde ele vem”.

A apresentação da Tuyo acontece hoje às 23h no Cine Joia.

R$ 250 NO BOLSO

A rapper mineira de 28 anos acumula importantes números em sua carreira: são 179 milhões de views em seu canal no YouTube e 2,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Cynthia Luz nasceu em Itajubá (MG), mas se mudou ainda criança para São José dos Campos (SP), cidade em que dividiu sua adolescência posteriormente com São José do Rio Preto (SP).

Filha de pastores, a música fez parte de sua rotina desde a infância. “Eu cresci envolvida no louvor da igreja e com os músicos. Me identificava muito. Meu pai toca, e eu meio que fui indo junto nessa vibe dos instrumentos e de tocar”, disse em entrevista ao UOL em 2019.

Ela decidiu tentar a carreira na capital paulista aos 21 anos. “Comecei a fazer contatos. Eu tinha R$ 250 na carteira. Pensei: vou achar um emprego, junto uma grana, encontro um estúdio e gravo”, contou.

Cynthia ela entra no palco do Cine Joia no início da madrugada da terça-feira (0h30).

Confira a programação completa do Primavera na Cidade:

CINE JOIA (Praça Carlos Gomes, 82 – Sé)

31 de outubro, segunda-feira

– 20h30 – Karen Francis

– 21h45 – ÀVUÀ

– 23h00 – Tuyo

– 00h30 – Cynthia Luz

– 01h30 – Benjamin Ferreira (DJ)

1 de novembro, terça-feira

– 20h30 – Gab Ferreira

– 22h00 – BRVNKS

– 23h30 – Ana Frango Elétrico

– 00h30 – DEEKAPZ (DJ)

– 01h30 – VHOOR (DJ)

2 de novembro, quarta-feira

– 20h00 – Brime!

– 21h30 – Lord Apex x El Lif

– 23h00 – Urias

– 00h30 – Sidoka

– 01h30 – Peroli (DJ)

3 de novembro, quinta-feira

– 20h30 – Jup do Bairro

– 22h00 – Caroline Durante

– 23h30 – Boogarins

– 01h00 – Föllakzoid

– 02h00 – Valentina Luz (DJ)

4 de novembro, sexta-feira

– 20h30 – Nyege Nyege vs. NAAFI Showcase

– 01h00 – Teto Preto

– 02h00 – Nyege Nyege vs. NAAFI Showcase

AUDIO (Avenida Francisco Matarazzo, 694)

3 de novembro, quinta-feira

– 20h30 – Molho Negro

– 21h45 – Black Pantera

– 23h00 – Crypta

– 00h15 – Ratos de Porão

– 01h45 – Dead Fish

4 de novembro, sexta-feira

– 20h00 – MAC JULIA

– 21h30 – BAD GYAL

– 23h00 – FBC

– 00h00 – DJ MERCA BAE

– 02h00 – Sangre Nueva (Python b2b Fiorentino b2b Kelman Duran)

PALÁCIO DAS CONVENÇÕES ANHEMBI (Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Santana)

3 de novembro, quinta-feira

– 20h00 – Bebé

– 21h15 – AMAIA

– 22h30 – Juçara Marçal

– 00h00 – Céu

– 01h30 – Liniker