Restaurante lança novo projeto quinzenal de pop rock

Para os brasilienses que gostam de pop rock, o restaurante Doma Rooftop está com uma novidade. A partir da próxima quinta-feira (30) a banda de pop rock Conecta desembarca no restaurante para um projeto quinzenal com grandes sucessos do rock nacional e internacional.

A Conecta tem um estilo alto astral, que costuma colocar o público para dançar. “Tocamos aquilo que é e foi sucesso. Nossa alegria é nossa marca registrada, pois amamos os palcos e a energia que somos capazes de proporcionar para o público”, conta o líder da banda, Roberto Dias.

“A galera que for ao Doma Rooftop vai sentir na pele nossa empolgação e musicalidade. Será um super show do começo ao fim.”

A banda é formada por Roberto Dias (voz e violão), Raul Ferreira (guitarra e voz), Ian Mendes (contrabaixo) e César Panta (bateria).

Serviço

Doma Rooftop – Setor Hoteleiro Norte, trecho 1, lote 9

Banda Conecta

Quinta-feira (30), a partir das 20h. Agenda quinzenal