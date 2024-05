Restart anuncia últimos shows da turnê de reunião; saiba datas e preços

A banda Restart anunciou, nesta quarta-feira, 29, as datas dos últimos shows da turnê de despedida Pra Você Lembrar Tour. Serão três apresentações no segundo semestre, em diferentes cidades.

Em 28 de setembro, a banda se apresenta em Curitiba, no Live Curitiba. Em seguida, sobe aos palcos no Rio de Janeiro em 19 de outubro, na Farmasi Arena. O último show acontece em 26 de outubro, em São Paulo, no Espaço Unimed.

A turnê de reencontro da banda teve início em outubro do ano passado, resgatando hits como Recomeçar, Levo Comigo e Pra Você Lembrar, lançadas entre 2009 e 2011

A abertura das vendas de ingressos será no dia 6 de junho, às 12h, no site da Ticket360. A banda também anunciou que estará presente no Espaço Unimed, em São Paulo, para receber os fãs no dia da venda.

Estadão Conteúdo