Artista lança música para superar relacionamento abusivo

O valor arrecadado com o streaming da canção será totalmente revertido para a instituição ‘Re.Tomar’ em Brasília

Talvez você já tenha ouvido falar do ‘Rodolfo Poppi’, jornalista brasiliense. Ou talvez você o conheça como astrólogo e tenha lido um de seus livros, ou tenha assistido a um de seus vídeos na internet, no Coração Geminiano.

Mas agora chegou a vez de conhecer sua incrível faceta musical. Com o nome artístico de ‘Rod Pop’, o cantor volta ao Brasil, após 4 anos no exterior, para apresentar um trabalho musical autoral com inspiração na black music e com narrativas autobiográficas de seus relacionamentos.

O lançamento oficial de sua carreira musical está marcado para o dia 17 de setembro, sexta-feira, com o lançamento do single ‘You Know’ em todas as plataformas digitais. A faixa é produzida pelo duo finlandês conhecido como Big Bad Beats, produtores e beatmakers parceiros de grandes gravadoras como Sony e Universal. A sonoridade urbana apresenta um R&B moderno, flertando com batidas de Hip Hop, e com melodia e refrão bem POP.

A música é totalmente biográfica e conta a história do final de uma relação com uma pessoa tóxica e também a superação dessa fase amorosa ruim. A batida contagiante faz com que quem não esteja sofrendo na vida amorosa, dance ao ritmo da música, e quem estiver passando por algo similar, se sinta acolhido e inspirado.

“A mensagem que eu quis trazer nessa música, é para não desistirmos do amor. Infelizmente eu sofri em um relacionamento, mas consegui transformar a minha dor em arte, e espero que expondo minhas dores, as pessoas consigam lidar com as delas. É importante acreditar que o amanhã sempre vem, essa é a mensagem da música. E também, o recado direto pra pessoa tóxica: Não preciso de você, estou livre!”, revela Rod.

Rod Pop. Foto: Divulgação

Com o lançamento da música no dia 17, o artista pretende chamar atenção para as pautas de ‘relacionamento abusivo’ e ‘violência doméstica’. Com isso, todo o valor arrecadado com o streaming da canção será totalmente revertido para a instituição ‘Re.Tomar’ em Brasília, que dá voz, acolhimento e defesa às vítimas desse tipo de abuso, garantindo seus direitos por meio de projetos sociais.

“Sempre foi uma vontade minha que esse desabafo musical pudesse empoderar as pessoas que se identifiquem com a narrativa, e com essa parceria com o Instituto Re.tomar, torna todo o projeto mais especial por trazer maior visibilidade a causa e apresentando formas de como podemos acolher, ajudar e garantir seus direitos, principalmente quando falamos de abuso e violência contra as mulheres”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A canção foi gravada, mixada e masterizada pela Lebline Records, produtora musical brasiliense. A faixa visa alcançar ouvintes ao redor do mundo, e para isso foi estruturada em inglês e português. O lançamento do single no dia 17/09 vem acompanhado de projetos audiovisuais que serão liberados durante o mês de setembro nas redes sociais oficiais do cantor.

O primeiro single – You Know – faz parte de um EP com seis faixas intitulado de ‘O Amor & O Tempo’ com previsão de lançamento para o final deste ano.

Rodolfo tem um livro publicado com 3 edições lançadas – As MIl e Uma Faces dos Geminianos -, e há 11 anos conversa sobre a personalidade e o lado amoroso dos signos do zodíaco no Coração Geminiano, um blog com 7 milhões de leitores, 114 mil membros na comunidade do Facebook e mais de 50 mil inscritos e mais de 3 milhões de visualizações no YouTube.

SERVIÇO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Rod Pop

Lançamento ‘You Know’

Data: 17 de setembro

Todas plataformas digitais

Arrecadação da faixa será doado para Re.tomar

Instagram: rodpop.music

Email: [email protected]



RETOMAR

Instagram Instituto Re.tomar – @re.tomar

Contato: [email protected]