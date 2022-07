Refletindo sobre o desapego, Jean Tassy lança o EP “Outono”

Projeto é o primeiro de nova saga de lançamentos anunciada pelo artista

Nesta quinta-feira, 07, Jean Tassy lança o EP “Outono”, marcando o início de uma nova saga de lançamentos que sucede o álbum “Amanhã” e os EP’s “Anteontem”, “Ontem” e “Hoje”.

O projeto conta com as faixas “IRRESPONSÁVEL”, “NADA BEM” e o single “AQUELA SORTE”, lançado em junho. Com produção musical de Patrício Sid e direção visual de Ludwig, o lançamento vem acompanhado de dois videoclipes e um visualizer inédito, disponibilizados no canal oficial de Jean Tassy no YouTube.

O EP explora a sonoridade pop urbana de Jean, passeando pelas suas influências do R&B Contemporâneo, hip hop e música brasileira, trazendo como temática central uma reflexão sobre a necessidade do desapego durante a vida, “deixando as coisas caírem, como as folhas caem nessa estação”, afirma o artista.

Com o lançamento de “Outono”, Jean Tassy anunciou o lançamento de mais dois EP’s para esse ano, intitulados “Inverno” e “Primavera”, além do seu segundo disco, “Verão”, com lançamento previsto para o início de 2023.

“Outono” pode ser conferido no canal de Jean no YouTube e nas plataformas de streaming.