RBD teve problema ‘pontual’ com ingresso, diz empresa; Procon notificará Eventim novamente

Fãs voltam a reclamar de dificuldades para compra no site e atuação de cambistas na venda presencial

MÔNICA BERGAMO

A Eventim negou ao Procon-SP a existência de problemas na venda de ingressos para os shows do RBD em São Paulo. Notificada pelo órgão municipal no início da semana, a empresa disse que foi uma “situação pontual”.

O Procon, porém, afirma que notificará novamente a Eventim para que ela apresente um “plano de conformidade” para solucionar as questões apontadas pelos fãs da banda mexicana. O órgão acrescenta que seguirá monitorando os casos e a condução da empresa na solução ou não das queixas.

No último dia 27, consumidores relataram dificuldades para concluir a compra dos bilhetes no site. Também foram apontados problemas na comercialização dos ingressos no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na ocasião, houve grande tumulto quando as entradas se esgotaram.

Nesta sexta (3), quando foram abertas as vendas para duas novas datas de shows em São Paulo, fãs voltaram a relatar dificuldades para efetuar a compra pelo site.

Assim que os bilhetes ficaram disponíveis às 10h, uma fila virtual com espera de até uma hora foi formada. Nas redes sociais, clientes reclamam que, poucos minutos após o início das vendas, já encontravam todos os setores esgotados. Outros reclamam ainda de problemas técnicos do site da Eventim, com bilhetes que antes apareciam como indisponíveis retornando para a venda e falhas na hora da compra.

Na venda presencial no estádio do Pacaembu, fãs afirmam que a fila está mais organizada, mas voltaram a reclamar da falta de ação da empresa para impedir a atuação de cambistas.

O Procon diz que os consumidores que enfrentarem problemas devem registrar reclamação no site do órgão municipal juntando eventuais evidências, como telas e prints da aquisição e os erros apresentados, comprovantes de pagamento entre outros documentos.

Fenômeno dos anos 2000, o RBD se apresenta no Brasil em quatro shows da turnê “Soy Rebelde Tour”, nos dias 16, 17 e 18 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo, e no dia 19 de novembro no estádio Nilton Santos, no Rio.

Conhecida por ser formada na novela “Rebelde”, que estreou em 2004 e foi transmitida no Brasil pelo SBT, a banda continuou sua carreira mesmo depois do fim da trama e fez shows até 2009, se tornando um fenômeno no Brasil.

A turnê “Soy Rebelde Tour” promove um reencontro de cinco dos seis integrantes nos palcos. Os ingressos para as apresentações de São Paulo custam a partir de R$ 420 (cadeira superior) a pista premium (R$ 850).