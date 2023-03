Rapper Will se prepara para novo lançamento

Após um bom tempo longe do universo musical, artista de Planaltina-DF retorna com projeto que promete mostrar sua evolução

Mayra Dias

Misturando temas como amor, relacionamentos e a vida nas cidades, Renato Farias Teixeira, mais conhecido como Rapper Will, se prepara para lançar seu mais novo sucesso após alguns anos de pausa na carreira.

Com sons que mesclam o rap e o hip-hop, o cantor, com seu estilo excêntrico, vem conquistando o público brasileiro desde o início de sua carreira musical em 2002 e promete, com seu novo trabalho, mostrar toda sua evolução no ramo. Intitulada “O vício e o sustento”, um termo social que, segundo o artista, pode impactar as pessoas, a música foi escrita há 15 anos atrás. “Estou bem ansioso para mostrar a realidade”, comenta Rapper Will, morador de Planaltina-DF, em entrevista ao JBr.

Tendo como suas principais referências artistas renomados como Racionais Mcs, 2pac e Flash back, o cantor conta que, apesar das inúmeras dificuldades e preconceitos que encontrou ao longo de sua trajetória, hoje, seu trabalho conta com um público fiel e ansioso para o seu retorno. “No início era ruim, mas não desanimei. Isso me fortaleceu mais e, hoje, está sendo bem melhor”, compartilha. “Já tenho um público que me acompanha, mas estou melhorando cada vez mais”, acrescenta.

Filho de José Fernandes Teixeira e Vera Farias Almeida, Renato, que hoje tem 36 anos, também atua como educador físico, e foi a necessidade de dar mais atenção a essa profissão que o fez ficar tanto tempo sem lançar novos projetos musicais. No entanto, Rapper Will nunca abandonou, de fato, seu verdadeiro amor: a música. “É algo que me desperta uma melhora na saúde mental, paz e alegria. Sentimentos de expressão mesmo. Cada verso e notas musicais são um membro da família”, pontua.

Essa paixão, como conta o artista, não é recente, e o acompanha desde criança. “Minha relação com a música começou em meados de 1999, com apenas 13 anos. Eu curtia uma rádio chamada ‘mix mania’ e tinha um amigo de infância que também curtia muito”, relembra. Foi fruto dessas amizades, inclusive, que Renato teve a ideia do seu nome artístico. “Meu vulgo ‘Will’ surgiu na escola, quando um dos meus colegas me chamava de Will Smith, por causa de um seriado que passava. Desde então, pegou! Por isso decidi usar “Rapper Will” como um nome artístico”, explica.

A música, para ele, foi uma forma de escape que o manteve “longe do crime”. “Ela expressa meus sentimentos, utiliza a voz de quem não tem”, defende. Seu último trabalho, “Noites Sem Fim”, foi lançado em 2019 e foi muito bem recebido pelo público.

Tendo se apresentado no universo do hip-hop em 2004, com a música “Não desisto do sonho”, Rapper Will conta que tudo isso é apenas o começo. “Quero me profissionalizar cada vez mais, estudar mais de música e montar minha própria gravadora independente”, compartilha. “O sucesso só Deus dará, pois força de vontade tenho muita”, finaliza.

Os fãs podem continuar apoiando Rapper Will e ouvindo suas músicas antigas enquanto aguardam pelo que ele vem preparando através de suas redes sociais:

