Rapper haitiano David Lover lança videoclipe de ‘Amor de Maloqueiro’

Artista mostra que o “mano de quebrada” também ama, trazendo assim um toque de romance, sem perder a essência do trap

O rapper haitiano David Lover lançou, neste domingo (24/9), o single “Amor de Maloqueiro”. A faixa, que conta com produção musical de Baadbadu Beats, já está disponível nas plataformas digitais e conta com videoclipe:

Em “Amor de Maloqueiro”, o artista mostra que o “mano de quebrada” também ama, trazendo assim um toque de romance, sem perder a essência do trap. “Eu busquei retratar aquele cara que está na correria para ter um futuro melhor, mas que não deixa de se apaixonar e viver o hoje. Maloqueiros também amam e é essa mensagem que eu passo”.

Com videoclipe dirigido por Thig Filmes, que está disponível no canal do artista no YouTube, “Amor de Maloqueiro” vem para marcar uma data especial: o aniversário de David. Nascido em 24 de setembro, o cantor é natural de Fond Parisien, no Haiti. Foi na cidade que o rapper lançou o seu primeiro single, intitulado como “Diktati Lanmou”, em 2013. Já em 2016, o artista se mudou para o Brasil e se estabeleceu em Joinville, onde vive até hoje e mantém a gravadora independente Olala Nation.

O sonho de viver de música seguiu em terras brasileiras. Desde a mudança, o artista já lançou o álbum “O Sonho Brasileiro” (2020), o EP “Prosperidade” (2022) e uma série de singles como “Foco no Sucesso” – maior hit de David no trap-, “Preto Chave” e “O Que Você Quer?” – faixa em que canta nas batidas do reggaeton.

“Posso conseguir ter uma carreira sólida mesmo sendo haitiano em solo brasileiro. Acredito muito no meu talento e uma das vantagens que eu tenho é a minha história”, ressalta o cantor que se destaca por sua versatilidade mesclando diversos estilos musicais e idiomas, já tendo lançado singles em crioulo haitiano, inglês, francês e português.

Sobre David Lover

Nascido em Fond Parisien, no Haiti, David Lover se mudou para Joinville, em Santa Catarina em 2016. O artista, que já se destacava em sua cidade natal por conta do single de R&B “Diktati Lanmou”, seguiu com o sonho de viver da música em solo brasileiro. Desde então, o cantor já lançou o álbum “O Sonho Brasileiro” (2020), o EP “Prosperidade” (2022) e uma série de singles como “Foco no Sucesso” – maior hit de David no trap -, “Preto Chave” e “O Que Você Quer?. David tem como um de seus trunfos a versatilidade para falar de amor em suas composições, que variam em estilos musicais e idiomas, como crioulo haitiano, inglês, francês e português.