Rapper de Ceilândia Nenzin MC lança música com FBC

A canção faz parte do novo trabalho do Nenzin, o EP “QECNSI” (ou “Quem é Cria Não se Ilude”)

Cria de Ceilândia, o rapper Nenzin MC lançou no dia 16 de junho o EP “QECNSI”, seu mais novo trabalho que conta com a produção do renomado produtor mineiro DJ Spider e com participações dos artistas FBC e Cafiero. Do Boom Bap ao Funk, do Funk ao Drill, do Drill ao Trap. E tudo isso em apenas três faixas.

Ouça “QECNSI”:

Na primeira faixa, “Lean Back”, Nenzin traz toda sua referência latina e escreve alguns versos em espanhol! Por ser muito fã do reggaeton, o artista quis se aventurar no idioma com muita referência do cantor porto-riquenho Bad Bunny.

Na faixa “Camisa Do Barça”, que conta com participação do rapper mineiro FBC, Nenzin traz a referência dos bailes da quebrada, do futebol e de manifestações políticas. Tudo isso numa mistura de Funk com Drill.

A música “Magnata”, feat com Cafiero, é uma faixa que foi gravada pela primeira vez em 2018, só que os artistas sabiam que poderiam chegar num nível maior com o tema. Após longos quatro anos e várias versões da canção, enfim, ela saiu.

Nenzin MC passou uma semana em Belo Horizonte-MG para produzir o EP junto com o DJ Spider e se aproximar dos rappers no qual fizeram parte do EP. “Sempre fui fã do DJ Spider e sempre sonhei em ter uma música produzida por ele. Hoje eu entrego para o mundo o meu sonho realizado da melhor maneira possível! Sou muito grato ao Spider, ao FBC e ao Cafiero pela oportunidade de eternizarem essas faixas comigo. Espero que possamos fazer muito barulho pelo Brasil ainda com essas músicas!”, afirma o artista.

Nenzin MC passou uma semana em Belo Horizonte-MG para produzir o EP. Foto: Diego Sales

