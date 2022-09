Rapper brasiliense lança clipe de ‘GAYNG$TA’ nesta sexta (30)

Amaro une as palavras gay + gangsta no lançamento, que faz crítica direta à homofobia

O rapper Amaro lança, nesta sexta-feira (30), o videoclipe do single ‘GAYNG$TA’. A faixa, cujo título une as palavras gay e gangsta, faz alusão à presença da comunidade LGBTQIAP+ na cena do hip hop.

Com uma estética pop, o clipe é repleto de efeitos especiais, muitos figurinos, coreografia e uma produção grandiosa. O vídeo estará disponível no canal de Amaro ao meio-dia de sexta (30), mas a faixa já está disponível nas plataformas digitais.

Em ‘GAYNG$TA’, Amaro interpreta várias personas, trazendo muita crítica, humor e acidez em um discurso alinhado com a atualidade. A faixa é repleta de expressões, frases e memes presentes na cultura queer e, ao mesmo tempo, faz referências a grupos de rap como RZO e DMN, que influenciaram a trajetória do artista.

Toda a equipe envolvida no projeto – incluindo roteiristas, diretor, coreógrafo, dançarinos, designers e editor – é formada por gays, decisão cujo Amaro fez questão após perceber que a produção de artistas pertencentes à comunidade LGBTQIAP+ tem sido subestimada dentro do rap, que, segundo o artista, ainda é uma vertente musical repleta de machismo e homofobia perpetuadas por boa parte dos envolvidos na cena.

GAYNG$TA é uma crítica direta à masculinidade tóxica, ao machismo e homofobia estrutural. Além disso, a obra é uma celebração a presença da comunidade LGBTQIAP+ dentro da vertente musical, representando a luta contra o silenciamento e o apagamento da produção artística de jovens periféricos e LGBTAQIAP+ na cena do hip hop e do rap.