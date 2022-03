Rafael Zakcy lança apresentação no Estúdio ShowLivre

A Showlivre lançou nessa sexta 11/03 o ao vivo de Rafael Zacky, o músico vem reafirmando sua essência punk com 5 músicas inéditas, com letras de críticas sociais, no ao vivo contém a música “Salve se uma mulher” canção que deixa uma alerta para todos.

O músico também promete lançar um single ainda este ano, com participações especiais.

Banda de apoio, Papa Morais baixo, e Junão cananeia baterista, apresentação Clemente Nascimento (Inocentes,Plebe Rude)

Assista no link: https://open.spotify.com/album/2YbAnePVAGfMiyhTL4doTh?si=4FwYU48UQ5-F4UFJg4I46A&utm_source=copy-link&nd=1