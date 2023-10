Protagonizado por Viih Tube e Eliezer, Danilo & Davi lançam clipe

Com mais de 12 milhões de streams em áudio e vídeo, “Tive Que Bater Palma” ganha versão em videoclipe

Ascendendo depressa no mercado sertanejo, a dupla Danilo & Davi já acumula mais de 30 milhões de views apenas em seu canal do YouTube. Agora o duo, que é uma das maiores apostas do nicho para os próximos anos, se prepara para lançar o videoclipe de um de seus maiores hits. “Tive Que Bater Palma” ganha, nesta quarta (25), um novo clipe, protagonizado pelo casal de ex-bbbs Viih Tube e Eliezer.

Nas filmagens podemos acompanhar a história de um casal em um jantar romântico no qual a mulher, interpretada por Viih, chega deslumbrante em um restaurante parando todos ao redor com sua beleza. Ela se direciona ao encontro de seu amor (Eliezer) em uma mesa e o surpreende com um pedido de casamento. O plot da história vem quando o eu lírico canta que aquela é sua ex e quem ele está tentando superar.

“Tive Que Bater Palma’ agora saindo como clipe, né? A gente tá muito feliz de ter gravado essa música, compomos essa ela em um camping que fizemos para o nosso projeto. O lançamento dessa música foi no DVD e foi muito bem aceita, graças a Deus, e agora a pedido de muitos dos nossos fãs, resolvemos ilustrar essa história com o videoclipe. Essa moda vai dar muito o que falar ainda” compartilha Danilo.

“Essa faixa é nossa ‘jóia’; ela sempre se destacou muito nos bastidores antes mesmo do lançamento. Ficamos muito animados em compartilhar esse clipe com vocês, foi tudo feito com muito carinho para que todos curtam bastante, e bora bater palma juntos ”, complementa Davi.

Por trás de toda essa filmagem, a dupla contou com um super time de peso para a produção. Leo Liberti assinou na direção e edição, que contou com a ajuda de Airton Araújo; Renan Pacheco ficou responsável pelo Gimbal; Liberà Filmes pela produção; e a R.O.D EUA pela pós produção.