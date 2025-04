Projeto oferece curso gratuito a jovens de São Sebastião que querem viver de música

Os moradores de São Sebastião apaixonados por música e que sonham em um dia ser cantores ou cantoras profissionais podem ter uma boa oportunidade. Estão abertas, até 10 de maio, as inscrições para a seletiva do projeto Eu Sou Músico, que oferece formação musical aos participantes. A iniciativa, idealizada pelo produtor cultural Sherwin Morris, em parceria com o Instituto Cultural Congo Nya, conta com aporte do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

As inscrições devem ser feitas pela internet. Podem participar jovens de São Sebastião, com idade a partir de 16 anos. Não é preciso ter experiência profissional na música. Os inscritos participarão de audições em 17 e 24 de maio, às 14h, no Centro Educacional São Francisco, em São Sebastião.

São dez vagas, sendo duas destinadas a pessoas com deficiência. Os aprovados participarão do curso, que tem duração de oito meses. A formação inclui oficinas de técnica vocal e composição, ministradas por profissionais renomados, além de mentorias exclusivas.

Os participantes também receberão ajuda de custo. As aulas ocorrerão aos sábados, das 15h às 17h, a partir de 7 de junho, na sede do Instituto Cultural Congo Nya. “Tem uma galera que tem aptidão para a questão da arte, a gente vem tentar suprir essa parte com o nosso trabalho. É uma oportunidade. As aulas serão aos sábados, dia em que a maioria não trabalha, e tem uma contribuição mensal, uma ajuda de custo para passagem e alimentação”, destacou Sherwin Morris.

Ao final do curso, haverá um show gratuito para que os participantes mostrem as músicas autorais escritas durante as atividades. “O projeto foca em oferecer formação musical, principalmente na área de canto, mas também em aumentar a autoestima, fazer as pessoas acreditarem em si mesmo, oferecer oportunidades. E, futuramente, a gente está falando também de geração de emprego e renda, girando a cadeia produtiva da cidade”, arrematou o produtor cultural.