Projeto BNB Musical de abril recebe Orquestra de Bandolins

O auditório da Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) recebe na terça-feira (15), a Orquestra de Bandolins, em mais uma edição do projeto BNB Musical. A apresentação no formato de pocket show, com entrada gratuita, faz parte de um projeto que visa a dar mais espaço para artistas da capital ou que aqui resolveram aportar e levar música de qualidade à maior biblioteca pública da cidade.

“A nossa orquestra é bem jovem. A gente estreou em junho do ano passado”, comenta o bandolinista, professor da Escola de Música de Brasília e diretor da orquestra, Fernando Duarte. A iniciativa busca trazer de volta a tradição de orquestras desse instrumento no Brasil, que existiu entre 1890 e 1910. Com seus pares de quatro cordas (há variações), o bandolim, hoje presença marcante no samba e no choro por aqui, descende do alaúde do século 16, na Itália.

No repertório, há espaço para o clássico, com Vivaldi e Mozart, e para o contemporâneo nacional, de Pixinguinha a Luiz Gonzaga. Isso tudo com a assinatura de Duarte em todos os arranjos.

A trajetória do instrumento da família dos cordofones em solo nacional vai lembrar a importância de músicos que somaram no desenvolvimento de uma linguagem local para um instrumento centenário, de alcance universal. Vão receber menções especiais estrelas como Luperce Miranda, Armandinho, Jacob do Bandolim e Hamilton de Holanda.

“O bandolim aqui em Brasília assumiu protagonismo que não é só local mas também nacional. Tanto que já surgiram grandes bandolinistas aqui da cidade, como o Ian Coury. É com muita alegria que a gente recebe essa orquestra de choro, um conjunto ainda em formação”, diz Rodrigo Mendes, bibliotecário e um dos curadores do BNB Musical, ao lado do compositor da cidade e pedagogo Newton Lima.

“Nós já tivemos jazz, samba, choro. Será uma incrível novidade para o projeto receber uma orquestra”, afirma Newton.

Serviço

Orquestra de Bandolins

→ Data: 15 de abril (terça)

→ Horário: 19h30

→ Auditório da Biblioteca Nacional de Brasília

→ Entrada gratuita

*Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF)