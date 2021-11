Restaurantes oferecem programação especial para o fim de semana

Programação conta com música, feira de variedades e transmissão da final da Libertadores

Para quem gosta de apreciar alta gastronomia e boa música ao lado de amigos e familiares, o Le Parisien e o Santo Bar são o destino certo para curtir com muita animação em um ambiente seguro, seguindo todas as normas de segurança sanitária de prevenção contra a Covid-19.

No Le Parisien, a sexta-feira (26) é ao som do Duo Lounge, formado por Iza e Leo. A dupla traz um repertório com foco no jazz, MPB, pop e sucessos internacionais. Já no sábado (27), a casa recebe Renato Rendeiro com o melhor da MPB em voz e violão.

O Santo Bar promove, no sábado e domingo, uma feira de exposições de variedades com brechó, artesanato, bijuterias, artigos pet, doces e muito mais.

Ainda no sábado, a casa exibe a final da Libertadores, um duelo entre Flamengo x Palmeiras, valendo o título de melhor da América. Para torcer, uma promoção imperdível: use a camisa de um dos dois times e ganhe, de cortesia, uma cerveja Original. E a cada gol, um shot para quem tiver com o uniforme de uma das equipes do jogo.

Serviços

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

Santo bar

Endereço: CLN 201 Bloco C

Horário de Funcionamento: de terça-feira a sábado, das 11h às 00h; Domingo: 11h às 23h.

Telefone: (61) 3877-1001

Redes sociais: @santobarbrasilia