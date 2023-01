Professor, pedagogo, empresário, cantor, compositor e dançarino: conheça Antonio Rezende, brasiliense cheio de talentos

O artista lança ‘Aleatoriamente’, seu terceiro single, nesta sexta-feira (20). Rezende tem diversos outros projetos dentro e fora da música

Antonio Rezende, 40 anos, é professor de História, cantor, compositor, dançarino, empresário do ramo fitness, formado em Pedagogia e redator do currículo de História dos ensinos fundamental e médio do Distrito Federal, pela Secretaria de Educação. A vida na música começou na juventude, mas teve de dar lugar às outras inúmeras funções citadas. Em entrevista ao Jornal de Brasília, Antonio nos permite conhecê-lo melhor e fala sobre o lançamento de mais um single na carreira.

Também conhecido como Toti Rezende, o historiador tem a música como paixão desde sua infância. Ele conta que aprendeu a tocar violão com um vizinho, mas seu pai só lhe deu um instrumento quando ele realmente havia aprendido a tocar, para ter certeza que o filho não largaria o hobby.

Por ter poucas referências no local onde morava e pouco apoio para transformar a música em profissão, Antonio se tornou professor. Se espelhando em seus irmãos, resolveu juntar seu gosto por falar e o amor pela História, escolhendo, enfim, sua carreira. Após um tempo lecionando, cursou Pedagogia para entender melhor as formas de ensino. Também passou num concurso para a Secretária de Educação do Distrito Federal, mas atualmente está de licença para focar mais na música, a qual nunca deixou de lado e sempre incluiu em aulas e na sua forma de lecionar.

Antonio também revela que sempre levou essa sua paixão para projetos sociais, cantando em asilos, orfanatos e para moradores de rua. Toti leva a música para o Hospital de Base, por exemplo, onde canta para pacientes diagnosticados com câncer. Certa vez, suas alunas foram influenciadas a doarem seus cabelos, seguindo o exemplo do professor. “Eu nunca vi as pessoas tristes um lugar onde tem um violão. A música é meu instrumento para levar alegria”, comenta.

Durante a pandemia, Antonio decidiu revelar ao mundo suas composições por influência de amigos. Ele revela que precisou de muita terapia para tornar suas músicas públicas. Mas, aos poucos, o artista vai se desenvolvendo. O cantor está lançando nesta sexta-feira (20) seu terceiro single, ‘Aleatoriamente’, composta com seus amigos Ronaldo Carlos, Matheus Junior e Anna Pacco.

A canção conta a história sobre uma pessoa que chega na sua vida e muda completamente tudo. “É sobre alguém que bagunça sua vida, uma pessoa que você não esperava encontrar, mas, aleatoriamente, apareceu. Então você, que era da farra, se vê rendido a esse amor”, explica Toti. “Todo mundo tem uma história assim”, acredita.

‘Aleatoriamente’ está disponível em todas as plataformas de áudio. Ouça: