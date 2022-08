Prethaís lança videoclipe de “Preta Pretinha”

Lançamento é a primeira parte do projeto-EP “Poesia Preta”

A cantora Prethaís lançou, no último sábado (27), o clipe da música “Preta Pretinha”. A faixa é resultado do processo de consolidação da artista e faz parte do projeto-EP “Poesia Preta”, apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura (Secec-DF).

Assista ao clipe:

Após um caminho de descoberta de si por meio do autocuidado e inspirada na frase “Beije sua preta em praça pública”, Prethaís, que sempre dedicou seus escritos a outras pessoas, viu-se diante de uma música feita dela para ela mesma. Na composição, traduz seus desejos e anseios enquanto mulher preta e traz à tona o que acredita ser o amor que merece receber e doar.

“Eu sempre gostei de dedicar poesias, mas eu nunca tinha feito uma pra mim e sempre senti que os meus afetos me colocavam em locais de desafetos na verdade, de invisibilidade, de não me colocar na rua. E ‘Preta Pretinha’ tinha muito a ver comigo, sobre o quanto eu queria que quem me amasse me colocasse para o mundo ver. Eu acho que o amor é sobre isso, sobre a gente não ter medo de demonstrar. E mulheres negras estão nesse local há algum tempo. Quando eu comecei a entender o afeto, foi uma coisa que eu quis buscar muito”, afirma a poeta.

O clipe remonta a uma existência pensada para além do romântico. A construção do sentimento é trazida por meio da pluralidade etária e da força dos femininos, que remete à afeição entre gerações e valoriza o poder da ancestralidade – tão cara à artista.

O trabalho é abraçado pela fluidez e pela pluralidade. Banhado na narrativa do que é ser uma mulher preta na vivência da artista, engloba além da afetividade, a fé e a luta. Caminha entre a poesia e diversos ritmos musicais como o trap, axé, house, ragga e pagodão baiano, e reúne algumas das criações da artista. O projeto conta com o lançamento do videoclipe de Preta Pretinha, um EP com sete faixas, shows pelo DF e um documentário sobre a trajetória da artista.

Quem é Prethaís

Mulher, preta, baiana e poeta. Palavras base para conhecer Prethaís, a poeta-artista de 24 anos, que leva no peito, na alma e na vida a poesia preta. Sua relação com a escrita é ancestral e vem desde o ventre materno, sendo a mãe sua primeira referência de escritora. Enquanto poeta, Prethaís canta, dá voz, movimento e materialidade para suas poesias, que são ferramentas de luta, cura e amor. Desde 2017, a artista constrói carreira musicando sua escrita poética e já esteve presente no rap, slam e batalhas de MC. Hoje, Prethaís articula suas potências sendo compositora e intérprete legítima da música preta brasileira.