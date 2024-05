Prefeito de Fortaleza cancela show da dupla Victor e Leo no São João da cidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O prefeito de Fortaleza José Sarto, do PDT, disse que a dupla sertaneja Victor e Leo não vai mais se apresentar no São João da cidade. A escolha dos músicos para a programação da festividade cearense estava sendo criticada na internet. Nas redes sociais, pessoas afirmavam que eles não representam a cultura nordestina e relembravam a condenação de Victor Chaves por agredir sua ex-mulher.

“Determinei a substituição da dupla Victor e Leo em nosso São João. Mesmo que os cachês dos artistas sejam pagos por patrocinadores, trata-se de um evento público, e cabe à prefeitura essa decisão”, publicou o prefeito em suas redes sociais. Ele disse que a programação completa do evento será divulgada em breve.

Em resposta, uma representante dos músicos disse que o show na cidade nunca esteve confirmado.

“Além de não haver contrato firmado entre as partes, o referido show não foi divulgado nos canais oficiais da dupla”, escreveram em um comunicado.

“No mais, Victor e Leo só tem a agradecer aos seus fãs pelo carinho neste retorno. O público tem comparecido em massa e, em algumas situações com ingressos esgotados, como foi em Uberlândia.”

Chaves foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2019 a cumprir 18 dias de prisão em regime aberto, mas recorreu. Teve também que pagar R$ 20 mil à ex-mulher. A escolha da dupla foi contestada pela câmara dos vereadores de Fortaleza.

“É inadmissível que nós, na quarta maior capital do Brasil, aceitemos que um agressor de mulheres seja pago com dinheiro público”, disse Adriana Gerônimo, do Psol, ao anunciar o pedido de cancelamento feito pela Comissão de Direitos Humanos da câmara.