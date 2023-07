Prado e Predella lançam colaboração inédita: “A Volta do Ano Lírico”

Faixa é uma produção da Aldeia Records, selo musical da Batalha da Aldeia

Os artistas Prado e Predella unem forças em um novo lançamento intitulado “A Volta do Ano Lírico”, que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais e conta com a participação do beatmaker Bxrgez. A música promete surpreender os fãs com sua proposta de reunir o talento lírico de Prado e a experiência musical de Predella.

“A Volta do Ano Lírico” ainda destaca a versatilidade de Prado, conhecido por sua ascensão nas batalhas de rap com flows agressivos e respostas certeiras. Predella, por sua vez, é já é um grande desbravador do rap, sendo membro fundador do grupo Costa Gold, que conquistou o público com projetos como a trilogia “Ciclo Vicioso” e EPs como “Efeito Dominó”, “Epifania” e “Posfácio”.

Em suas redes sociais, Prado aproveitou para agradecer ao parceiro pela união: “Sou muito grato ao Predella que, desde a primeira ideia trocada comigo, foi a mesma batida. Me identifico demais com você mestre, esse som é uma realização gigante”. Já Predella destacou as rimas de “A Volta do Ano Lírico”: “É uma das melhores letras que eu já escrevi na minha vida e quando o Prado me chamou pro projeto, a parada me pegou muito, e conseguiu acessar um ponto onde que eu consegui fazer uma composição de dentro pra fora. Vocês não perdem por esperar!”.

O lançamento conta com o apoio da Aldeia Records, selo da Batalha da Aldeia – BDA, maior coletivo de batalhas de rima do país e um dos maiores do mundo. Desta forma, o videoclipe – dirigido por Giovanni Zanardi da Da20studio – será revelado pelo canal do próprio selo, às 20h desta quinta-feira.

A faixa ainda conta com mix e master de Jonis, captação do estúdio Aldeia Records, enquanto o clipe tem produção de Jubs, stylist por Marjorie e fotografia de Mayra Merlyn.