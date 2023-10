Porão do Rock prova que a essência do rock ainda habita Brasília

No último fim de semana, o festival celebrou sua 25ª edição, cumprindo o compromisso de proporcionar um espaço de expressão para bandas independentes

O Porão do Rock funciona como um pilar da cena musical independente no Brasil desde sua primeira edição, em 1998. No último fim de semana, o festival celebrou sua 25ª edição, cumprindo o compromisso de proporcionar um espaço de expressão para bandas independentes de rock e gêneros relacionados.

Nomes de peso no cenário local e nacional se apresentaram no último fim de semana, como Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá; Beto Lee, que homenageou Rita Lee; Raimundos; CPM 22; Crypta; Plebe Rude; Dead Fish; Céu; Edu Falaschi; Project 46; Torture Squad; Câmbio Negro; Day Limns; Luísa e Os Alquimistas; Selvagens à Procura da Le; Joe Silhueta; Galinha Preta; Remobília; Eskrota; Switch Stance; Drenna; Zamaster; Orquestra Quadrafônica; Cadibode; Dennehy; Ypu; Evil Corpse e Kidsgrace.

Para Gustavo Sá, organizador do Porão do Rock, a edição foi emocionante e deu sequência a um rico legado. “Os frequentadores do festival puderam curtir uma programação extraordinária com alguns dos nomes mais influentes e emocionantes do rock”, explica. “De grandes headliners a joias escondidas à espera de serem descobertas, o Festival Porão do Rock garantiu mais uma vez experiência eletrizante e imersiva para todos os participantes”, acredita.

Uma das atrações mais esperadas da noite de sábado (29), a Dead Fish entrou no palco pontualmente às 19h horas. Para Rodrigo Lima, vocalista da banda, tocar pela quinta vez no Porão do Rock é algo a ser comemorado. “Estamos com 32 anos de banda, e estar aqui mais uma vez só reforça a importância do nosso movimento. O Porão sempre teve essa relevância nacional”, aponta.

No domingo (30), tivemos a presença de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, membros icônicos da banda Legião Urbana. A combinação das guitarras de Dado e da bateria de Marcelo Bonfá gerou uma experiência musical única, trazendo à tona memórias de um dos períodos mais influentes da música brasileira. Sucessos como “Faroeste Caboclo”, “Tempo Perdido” e “Pais e Filhos” continuam a envolver ouvintes de todas as idades. Para Dado Villa-Lobos, tocar no Porão “é uma oportunidade para os fãs cantarem em coro, para os novos ouvintes se apaixonarem pela poesia das letras e para todos se conectarem através da música”.

O Porão sempre se destacou por sua diversidade musical. Bandas de punk, metal, alternativo, hardcore, e muitos outros subgêneros dentro do rock têm a oportunidade de brilhar nos palcos do festival. Isso não apenas enriquece a experiência musical para o público, mas também apoia a prolífica cena independente do Distrito Federal e de todo o país.

Além da música, o Porão do Rock também é conhecido por sua atmosfera amigável e acolhedora. É um local onde jovens músicos que sonham em fazer música e fãs que desejam descobrir novos talentos se encontram. O evento impulsiona ainda a economia local e oferece oportunidades para artistas emergentes crescerem em sua carreira.

Em 2023, o Porão do Rock continuou a ser um farol de esperança para a cena musical independente, lembrando a todos nós que, mesmo em tempos desafiadores, a música tem o poder de unir as pessoas e inspirar a criatividade. É um testemunho da resiliência da comunidade de músicos de todo o país e um reflexo do amor eterno pelo rock n’ roll.