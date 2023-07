Plutão Já Foi Planeta lança singles de novo álbum nesta sexta (28)

Faixas fazem parte do terceiro álbum de estúdio da banda

Com 10 anos de carreira, a Plutão Já Foi Planeta se prepara para lançar em 2023 seu homônimo terceiro álbum de estúdio. Nesta sexta-feira (28), a banda lança os singles “Em Todo Canto” e “Tremeu Minha Solidão”.

Com roupagem mais próxima do indie rock, “Em Todo Canto” tem riffs melódicos e aposta todas as suas fichas em refrão para cantar junto. Já “Tremeu Minha Solidão” reflete a sensação de estar apaixonado, com uma guitarra marcante e destaque para os vocais de Cyz Mendes.

Recheado de novidades, o disco crava de vez a identidade musical do grupo que reúne na atual formação Cyz Mendes, Sapulha Campos (guitarra) e Gustavo Arruda (guitarra). Além do rock, o novo lançamento de estúdio trará referências diretas e indiretas da música brasileira, o que se refletirá tanto nas novas composições como nas apresentações.