Pianista de Brasília encanta presidente de Portugal

O recital ocorreu em apresentação fechada para o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, no último dia 1º, após a posse de Lula

O presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa foi brindado, durante sua passagem pela cidade, com uma apresentação especial da pianista mineira radicada em Brasília, Ana Ferreira. A jovem pianista se apresentou para o presidente a convite da Embaixada de Portugal, em jantar oferecido para o premier no restaurante do Brasília Palace no dia 1º, logo após a posse do presidente Lula.

O recital ocorreu em apresentação fechada para o presidente português e contou com a presença do embaixador de Portugal e outras autoridades. A pianista apresentou repertório diversificado, passeando entre o piano clássico e popular, com obras de Chopin, Tchaikovsky, Tom Jobim, Ernesto Nazareth e também clássicos da musica portuguesa escolhidas especialmente para a ocasião.

Não à toa, Ana Ferreira encantou a seleta plateia. A musicista é bacharel em piano erudito e mestre em performance musical pela UnB, e já fez alguns recitais na embaixada de Portugal. Ana também atua como professora de piano erudito na Escola de Música de Brasilia e toca toda quinta, sexta e sábado no Restaurante do Oscar, no Brasília Palace (Setor de Clubes Sul).