Phil Collins se aposenta após último show com a banda Genesis em Londres

A atriz Lily Collins, filha do músico, fez uma homenagem ao pai após o anúncio de sua aposentaria no show. “Hoje fica marcado o fim de uma era

O baterista e cantor britânico Phil Collins, que fez sucesso tanto na banda de rock Genesis quanto na carreira solo, anunciou sua aposentadoria em um show em Londres na sexta-feira (26).

Após se apresentar no palco da Arena O2 sentado e segurando uma bengala –efeito de cirurgias para corrigir problemas de coluna e quadris–, Collins afirmou: “Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir”, ao que ele acrescentou, bem humorado: “Agora vou ter que arranjar um emprego sério”.

A atriz Lily Collins, filha do músico, fez uma homenagem ao pai após o anúncio de sua aposentaria no show. “Hoje fica marcado o fim de uma era. Ter testemunhado seu último show é realmente a lembrança de uma vida e um evento que vou guardar para sempre em meu coração”, ela escreveu em publicação no Instagram.

“Muito amor foi deixado no palco da Arena O2, e uma quantidade ainda maior foi compartilhada com uma audiência que não queria que aquilo acabasse. Muito obrigada à banda Genesis pelas memórias, muito obrigada, pai, por ser uma inspiração”, ela disse.

Peter Gabriel, famoso ex-vocalista da banda, também participou do último show de Collins.

Reunida para fazer a turnê “Last Domino?”, Genesis foi um dos maiores grupos de rock progressivo nos anos 1970 e 1980, tendo posteriormente migrado para um estilo mais pop. A banda se apresentou no Brasil duas vezes, em 1977 e em 2018.

Entre as músicas mais conhecidas do grupo, estão: “Follow You Follow Me”, “Invisible Touch”, “Talk of the Town”, “Message of Love”e “Brass in Pocket”.