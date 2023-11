PH, aposta da Nine Four Records, lança seu primeiro EP

“Adega Amores Lícitos, Vol.1” estreia nas plataformas em 08 de novembro, via ONErpm

No dia 08 de novembro, o trapper PH, natural de Feira de Santana (BA), lança seu primeiro EP, intitulado “Adega Amores Lícitos, Vol. 1”. O projeto, que chega pela Nine Four Records, selo do cantor “Spark” – ou Anderson Talisca no mundo do futebol, marca o início de uma sequência conceitual que culminará em um disco completo.

Ouça “Adega AMores Lícitos, vol 1” em todas as plataformas digitais

O EP carrega toda a energia do trapper de 18 anos, que é uma das grandes promessas do selo, ainda leva elementos de R&B. A produção sucede a faixa que lançou PH nas plataformas, o single “Lebron”, e conta com quatro faixas: “Vinho Tinto”, “Minha Dama” – que é um feat com outro expoente do trap baiano, Ítalo Melo –, a faixa foco “Drink”, e finalizando com “Gin”.

A produção audiovisual e executiva do EP “Adega Amores Lícitos, Vol. 1” foi conduzida pela Nine Four Records, enquanto as composições são do próprio PH. A produção musical deste trabalho é assinada por TX, um dos principais produtores da cena musical de Salvador enquanto a arte do projeto ficou a cargo de Yoba, e a produção geral é supervisionada por Rafael Chahoud e Alisson Rodrigues. A Direção executiva é de Geyson Barão da Nine Four Records (@ninefourrecords).

O EP ainda conta com a distribuição da desenvolvedora ONErpm para todas as plataformas de streaming, enquanto no canal do YouTube do próprio PH, as quatro faixas ganham visualizers.