Pet & Bobii e DJ Negritinho se unem no single “Camisa da Seleção”

O Brasil é conhecido mundialmente como o país do futebol e em ano de Copa do Mundo nada melhor do que unir duas paixões nacionais: o futebol e o funk. Essa é a receita de “Camisa da Seleção” parceria de Pet & Bobii – donos de sucessos e milhões de streams nas plataformas digitais – com o DJ Negritinho- produtor musical revelação da periferia de São Paulo – que chega às plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 7.

Composta por Pet e Bobii, “Camisa da Seleção” é uma homenagem à Copa do Mundo 2022 que será realizada no Catar de 20 de novembro a 18 de dezembro. A faixa retrata os preparativos para as comemorações e festas de rua que acontecem nas periferias dos quatro cantos do país com muros pintados, bandeirinhas e churrascos regados com muita música e dança.

“No país do futebol e de um povo sonhador, “Camisa da Seleção” é um incentivo aos nossos jogadores, a grande maioria de origem humilde, que alcançaram sucesso por meio do futebol”, comentam os autores. “Camisa da Seleção”, que em breve ganha um clipe em clima de comemoração, chega para conquistar o país com coreografias irreverentes e muita alegria.

