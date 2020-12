PCRJ encontra músicas inéditas de Renato Russo

PUBLICIDADE

Durante uma operação a Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ) localizou e recuperou material inédito do músico Renato Russo. Estavam escondidas 91 tapes na empresa de depósito Iron Mountain, na zona norte do Rio de Janeiro.

Segundo a CNN Brasil, o material será entregue ao filho dele, Guiliani Manfredini. A operação “Tempo Perdido” é continuação da anterior, a operação “Será”. A suspeita da PCRJ era de que obras inéditas da lenda do rock nacional estavam escondidas após o filho de Renato Russo, detentor dos direitos autorais do pai, denunciar o caso.

Foram feitas buscas em diversos endereços. A corporação, entre diversas testemunhas, escutou um produtor musical que trabalhou com Russo nos últimos de vida cantor.