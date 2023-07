Paulinn lança o EP “Ladrão de Hype” no próximo dia 27

Disco marca o início de uma nova era artística para o artista, que trabalha para criar um impacto significativo no mercado da música

O trapper Paulinn, nome em ascensão na cena brasiliense, lança, no próximo dia 27, o EP “Ladrão de Hype”. O disco marca o início de uma nova era artística para o artista, que trabalha para criar um impacto significativo no mercado da música.

Com uma abordagem inovadora, o projeto conta com a colaboração de diversos parceiros e artistas renomados da cena underground, como Bebelsito Trem, Lil Bice, Hogs, entre outros. O EP terá seis faixas.

Veja o making of do EP:

Sobre o artista

Nascido no Maranhão e criado em Valparaíso de Goiás-GO, o cantor e compositor vem conquistando a atenção do público desde o lançamento de seus hits “Propaganda Eleitoral Freestyle” e “Jogador Caro”.

A estratégia adotada por Paulinn para engajar a audiência vai além de suas composições. Nas redes sociais, ele tem cativado o público por meio de vídeos de humor relacionados à cena do hip hop e do trap. Seus vídeos no YouTube já acumulam mais de 480 mil visualizações. O artista também conta com 30 mil ouvintes mensais no Spotify. No TikTok, ele já conquistou 2,4 milhões de curtidas, alcançando impressionantes marcas nas plataformas digitais.

As composições de Paulinn abordam, de maneira divertida e descomplicada, temas relevantes para a sociedade, principalmente para o público jovem, com o qual estabelece uma conexão autêntica e acessível. “A personalidade artística de Paulinn se destaca por sua versatilidade vocal e técnicas únicas de produção que emprega. Esses elementos resultam em uma estética musical singular”, ressaltou a produtora Nova Alquimia, que representa o artista.

