Paulinho da Viola estreia turnê com música nova e diz que espera gravar em breve

‘Ainda não sei como vou fazer isso, mas pretendo fazer. Isso tem que ser feito’, diz, sobre lançar um novo disco, apesar da pouca familiaridade com o mundo do streaming

Luccas Oliveira

São Paulo-SP

Sem lançar um disco de inéditas desde “Bebadosamba”, de 1996, Paulinho da Viola abriu seu novo show em São Paulo com uma canção “quase inédita”, batizada de “Ele”. O sambista carioca apresentou a música em formato cru, quase a capela: sem banda, com sua voz suave tendo apenas uma caixa de fósforos como acompanhamento.

O samba “Ele” foi cantado brevemente, mas trata de um violeiro que está sempre com seu instrumento ao lado, enquanto vive em apuros com o amor. “Pede a viola num Sol Maior, por favor/ Mas não consegue não falar mal desse amor”, cantou Paulinho, que se reaproximou do violão para compor durante a pandemia. “É um samba quase inédito. É a segunda vez que mostro ao público. Espero gravar, muito em breve”, anunciou em sua primeira interação com o público paulistano.

Em entrevistas recentes, inclusive à Folha, Paulinho já comentou que pretende lançar um novo disco de inéditas, eventualmente, apesar da pouca familiaridade com as plataformas de streaming. “Se você disser: quer gravar agora? Sim, posso gravar músicas novas que eu tenho. Mas como? Como isso vai ser lançado? É um disco? Mas não tem uma forma física? Ainda não sei como vou fazer isso, mas pretendo fazer. Isso tem que ser feito”, disse em novembro.

No palco, Paulinho da Viola é acompanhado por sete músicos, entre eles o violonista João Rabello, um de seus sete filhos. Rabello assumiu o posto que já foi de seu avô, César Faria, grande nome do choro carioca. O show na Vibra São Paulo, casa da Zona Sul, marcou a estreia da turnê que celebra os 80 anos de Paulinho da Viola, um dos maiores patrimônios vivo do samba brasileiro, completados em novembro passado. Todos os cerca de 3.400 ingressos foram vendidos antecipadamente.

Depois de fazer alguns shows esporádicos em 2022 –entre eles o que substituiu, na véspera, o do colega Zeca Pagodinho no festival Turá, no Ibirapuera, em julho, por conta da Covid-19–, esta é a primeira turnê oficial do sambista desde o início da pandemia, em 2020.

Para ela, Paulinho prometeu, além de novas roupagens de clássicos do seu repertório, “canções que, embora nunca tenha gravado, fazem parte de sua memória emotiva”.

Além de São Paulo, Paulinho da Viola já confirmou shows em Vitória, Porto Alegre, Recife, Maceió, Rio de Janeiro, Curitiba e João Pessoa até agosto.