Paula Toller lança o single ‘Perguntas’

Perguntas foi gravada por Borja, que morreu em dezembro do ano passado, e só revelada em fevereiro deste ano

A cantora Paula Toller lançou nesta sexta-feira, 11, o single Perguntas. A música é uma composição de Beni Borja, que foi o primeiro baterista do Kid Abelha e compositor do hit Fixação, mas que saiu da banda em 1983, antes da gravação do primeiro disco e do estouro.

Perguntas foi gravada por Borja, que morreu em dezembro do ano passado, e só revelada em fevereiro deste ano com o lançamento de um disco póstumo dele: No Meio do Caminho.

“Desse disco, me apaixonei por essa canção e resolvi fazer a minha interpretação. Agora que estou comemorando 40 anos de carreira é o momento de lançar. Estou muito feliz e emocionada”, disse Paula Toller em um vídeo no Instagram.

Depois de sua passagem pelo Kid Abelha, Borja se aproximou do Biquíni Cavadão e foi o empresário da banda.

Paula Toller lança o single na véspera de show no Rio de Janeiro No sábado, 12, ela se apresenta no Vivo Rio.

Confira a nova música:

Estadão Conteúdo