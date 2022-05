Paula Fernandes emociona Portugal em sétima turnê internacional da carreira

Cantora realizou quatro apresentações no país com plateia lotada

Após um longo período longe dos palcos portugueses, devido à pandemia, a cantora Paula Fernandes retornou a Portugal para matar a saudade dos fãs. Com público consolidado no país, a cantora se apresentou para mais de 50 mil pessoas na turnê que passou pelas cidades de Estoril, Porto, Beja e Barcelos, além de Zurique, na Suíça. Os shows aconteceram entre os dias 22 e 30 de abril, marcando a sétima turnê internacional da cantora, que já se apresentou duas vezes nos Estados Unidos, quatro vezes na Europa e uma na África.

No repertório o público se divertiu com músicas de sucesso na carreira, como “Pássaros de fogo”, “Eu sem você”, “Jeito de mato”, e algumas músicas inéditas do audiovisual gravado no Brasil em abril e que será lançado em breve. A cantora ainda emocionou o público ao surpreender cantando “Melhor de mim”, da cantora Mariza, que é considerada o principal nome da música tradicional portuguesa

‘É muito bom estar de volta em Portugal! Senti muita saudade do calor deste público que me acompanha todas as vezes que faço shows no país. Me emocionou com tanto carinho, com a entrega da platéia, porque também entreguei tudo de mim! Portugal é, realmente, muito especial na minha carreira”, se emociona Paula Fernandes.