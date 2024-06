Paul McCartney anuncia shows na América do Sul em 2024

O ex-integrante dos Beatles Paul McCartney anunciou uma turnê pela América do Sul. A turnê deve acontecer em 2024 e o cantor passará por cinco cidades.

O cantor anunciou em comunicado nas redes sociais que fará shows no Uruguai, Argentina, Chile e Peru. “Paul trará sua aclamada turnê ‘Got Back’ para a América do Sul ainda este ano, com shows no Uruguai, Argentina, Chile e Peru”

A turnê começará dia 1° de outubro em Montevidéu, no Uruguai. Após passagem pela Cisplatina, Paul McCartney vai rumo a Argentina, onde fará shows em Buenos Aires. Depois irá para Córdoba, no Chile. Peru será a última das datas, em 27 de outubro.

Os fãs esperam ansiosamente para que o músico anuncie uma breve passagem pelo Brasil.