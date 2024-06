Para além das “Cartas de Amor”

Para deixar o Dia dos Namorados ainda mais romântico, a cantora Tiê e seu convidado, Claudio Nucci, apresentam hoje (12/6) o show Cartas de Amor, no Boulevard Brasília. Os portões abrem às 19h e a apresentação iniciará às 20h, na área externa do shopping, com ingressos gratuitos e retirada pelo Sympla.



Os enamorados terão a oportunidade de assistir ao novo show, em tom intimista e embalado por canções que capturam a essência das declarações de amor. No repertório, Tiê revisita músicas do álbum Sweet Jardim (2009) e hits de outros trabalhos, como A Noite e Amuleto.

“As minhas composições são cartas. Então, desde Sweet Jardim, que lancei há 15 anos, componho escrevendo cartas de amor para as pessoas. Quem me conhece sabe exatamente qual música é para qual pessoa”, conta Tiê. “Além de cantar e conversar com a plateia, que é uma coisa que sempre faço, eu convido o público para subir ao palco e cada um ler uma carta de amor. É um show muito especial”, completa Tiê.

A apresentação ainda rende homenagem a dois grandes nomes da música brasileira – Adoniran Barbosa e Dolores Duran, cujas composições ganham versões delicadas na voz da artista. E participa dessa celebração musical ao amor, o músico Claudio Nucci, com sua bela voz e violão, que também toca sucessos que marcaram suas quatro décadas de carreira.

“Comecei meu trabalho lançando Assinado Eu, que é exatamente a assinatura de uma carta. Então, porque não juntar isso em um show? Peguei músicas minhas e de outros compositores que admiro”, revela a cantora.

Claudio Nucci. Foto de Rafael Pinheiro/ Divulgação

Para a noite ficar ainda mais gostosa e romântica, a área contará com um charmoso lounge para venda de vinhos e espumantes, sob a curadoria do grupo Brinda Brasil. Rótulos como Garibaldi Vero Brut Rosé, Campos de Cima Brut Champenoise e Batalha Brut Champenoise em taças e garrafas. Uma ótima oportunidade para brindar o amor com a boa música de Tiê e Claudio Nucci.



“Na data, que é uma ode ao amor, o nosso presente é uma noite emocionante, com a proposta de criar momentos memoráveis dentro do nosso espaço e fortalecer a conexão com os clientes. Uma experiência que também valoriza a MPB, com dois artistas que se destacam na cena nacional”, explica Luana Citon, gerente de marketing do Boulevard.

Música, jazz e romance no jardim do CCBB

Os jardins do CCBB Brasília se transformam em palco para o Superjazz Festival, uma celebração do jazz e da música afro-brasileira que reúne artistas, bandas e DJs, que unirá estilos e gerações o longo de sete semanas, sempre às quartas-feiras, a partir das 17h. Na abertura desta quarta (12/6), a cantora Ellen Oléria promete uma noite memorável para os namorados. A entrada é gratuita, mediante emissão de ingresso no site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria física.

Um momento único para quem quer curtir a data de uma forma descontraída e com muita boa música. Ellen Oléria interpretará repertório que reverencia outra grande diva, a Nina Simone.

“Um privilégio, pra mim, abrir o Superjazz Festival cantando a obra da grande diva do jazz Nina Simone, tanto por sua força política quanto por seu romantismo”, diz a cantora brasiliense. “Nina encantou o mundo e estarei ao lado de grandes músicos da cidade dirigidos pelo meu parceiro e amigo Rodrigo Bezerra. Estou muito feliz com esse encontro. Espero que o público se sinta tocado pelo som, assim como sou tocada por Nina”, revela Ellen Oléria.

E na programação do Superjazz Festival, até 24 de julho, nomes como Brasília Samba Jazz convida Ana Beatriz e Pedro Vasconcellos, Brasília Ska Jazz Club convida Julia Carvalho, Coletivo Superjazz, Daniel Rodrigues convida Tereza Lopes, Flor Furacão e Forró Jazz do Cerrado convida Junior Ferreira.Histórias de “Nenhum de Nós”

Já para quem quer curtir o frio, um vinho, chocolate quente e várias atrações do Sul, a atração desta noite (12/6) na 31ª Expotchê, no Pavilhão do Parque da Cidade, é a banda Nenhum de Nós, a partir das 20 horas.

“O Nenhum de Nós, durante seus 37 anos de existência, ouviu muitos depoimentos de pessoas que se encontraram no nosso show e começaram a namorar. E o nosso índice de acerto das pessoas que continuaram juntas, namorando e se casaram é muito grande”, conta o Thedy Corrêa, vocalista da banda. “Inclusive, a gente tem fãs que são resultado desses encontros dos nossos shows”, completa Thedy. Com 37 anos de carreira, o Nenhum de Nós superou mais de 2.350 shows, 17 álbuns, 3 DVDs e 2 EPs.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20 (meia-entrada e ingresso solidário, com doação de R$ 5 para ajudar o Rio Grande do Sul). Indicação: livre.

Ressaca para os solteiros nesta quinta (13/6)

Pensando naquelas pessoas que não têm um par, o Complexo Fora do Eixo promoverá o Dia dos Solteiros, nesta quinta (13/6).



Com muito funk, diversão e até brinde, a casa promete agitar a noite do quadrinho. Conhecida como a melhor quinta-feira de Brasília, a Quinta Marcha trará atrações para todos os gostos. O público poderá aproveitar o melhor do funk com o DJ Aragon.



A noite também contará com apresentações de Sidharta, Undrlv, Pepê, Arthur Campos e Daniel Futuro.A festa ainda será animada com várias brincadeiras e brindes. Uma delas é a “Encontre Seu Par”, na qual os participantes receberão um adesivo numerado, e quando dois números correspondentes se encontrarem, ambos ganharão um shot.



“Queríamos criar algo divertido para que o público possa se divertir e, quem sabe, encontrar alguém especial”, explica Natália Cysne, uma das sócias do grupo. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Digital Ingressos, e custam a partir de R$ 30.