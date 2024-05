Pagode do Jorgin terá gravação de DVD neste sábado

O famoso Pagode do Jorgin, PDJ, celebra o talento e a energia contagiante de Jorge Farias, ex-membro do Grupo Menos é Mais, que agora embarca em uma nova jornada no empreendedorismo e na música. Neste sábado, dia 11 de maio, na prainha da Asbac, o cenário será de festa com a gravação de um DVD que promete ficar gravado na memória dos participantes. Será uma reunião de grandes músicos do pagode do Brasil, com repertório supersselecionado e grandes planos pós-gravação!

Foi em uma reunião despretensiosa de amigos, em 2022, num bar da cidade, que surgiu o PDJ. No ano passado, aquilo que era só uma brincadeira, tornou-se algo concreto com a realização de duas edições da festa no Modesto, com mais de 2500 pessoas em cada. Daí em diante, a vontade de Jorge Farias e do público que curtiu essas festas para fazer mais edições só cresceu. Mas, antes disso, Jorge sabia que precisava dar uma cara ainda mais profissional para o projeto, e foi em 2024 que concentrou os esforços e junto à Bem Dito Produções irá gravar o primeiro DVD do PDJ.

Para o DVD, o artista fez uma “seleção do samba”, em que reúne grandes músicos de diversas bandas do país. “Conheci muitos músicos virtuosos pelo país e nesse projeto consegui reunir aqueles que considero o melhor do pagode, e uma grande satisfação pra mim é que são todos meus amigos! Vai ser uma aula de música e a energia entre todos está incrível. Tem músicos da banda do Fundo de Quintal, Pagode do Adame, Vou pro Sereno, Davi Quaresma, Dudu Nobre, Mumuzinho, entre outros”, conta Jorge. Nos vocais, estão escalados os artistas que fazem parte da Bem Dito Produções, empresa em que Jorge é sócio. Magrão, cantor do Grupo Benzadeus, Moisés e Tonzão, cantores do Grupo Largo Tudo e Lia Almeida, nova cantora sertaneja da produtora , comandarão a banda PDJ na gravação.

Sobre o repertório, o artista não queria seguir o padrão que todas as bandas estão fazendo atualmente, e fez uma seleção minuciosa de pagodes para pessoas que realmente tem o selo de pagodeiras. “A gente vai tocar pagode pra pagodeiro! Escolhemos as músicas que sentimos prazer em tocar e muitas são pagodes lado B, mas tenho certeza que todos vão curtir a nova roupagem musical que demos à elas e, daqui a pouco, as bandas também estarão resgatando essas músicas que vamos relembrar no DVD”, conta o artista.

SOBRE A FESTA



Sem hora pra acabar, bem ao estilo PDJ, a festa começa às 14h e a gravação, rigorosamente às 15h, pois todas as imagens serão captadas com luz do sol. À beira lago, o cenário para a festa está pronto para receber o público pagodeiro. Aniversariantes do mês de maio têm benefícios exclusivos e podem conferir no perfil do Instagram da festa @pagodedojorgin. Após a gravação, terá o show completo do PDJ, e a festa ainda contará com show de Teus Santos e DJs

Gravação de DVD do PDJ

Sábado (11/5), a partir das 14h, na prainha da Asbac Brasília. Ingressos: clique aqui.