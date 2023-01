Padre viraliza ao afirmar que ouviu música de Rihanna no inferno

Gerald Johnson contou em um vídeo de pouco mais de cinco minutos que sofreu um ataque cardíaco, ficando entre a vida e a morte

Um padre viralizou no Tik Tok após relatar o que seria uma antiga experiência envolvendo a cantora Rihanna. O religioso disse que escutou Umbrella, um dos hits da artista, no inferno. A publicação do padre já ultrapassou a marca de 400 mil curtidas e 50 mil compartilhamentos.

Gerald Johnson contou em um vídeo de pouco mais de cinco minutos que sofreu um ataque cardíaco em fevereiro de 2016, ficando entre a vida e a morte. Segundo o relato, a alma dele foi parar no inferno e lá ouviu “músicas terrenas”.

“Eu ouvi músicas como Don’t Worry, Be Happy, Bust Your Windows e Umbrella, e cada música é um tormento a você”, revelou o padre ao afirmar que nessa “seção no inferno” as músicas eram cantadas por demônios.

Estadão Conteúdo