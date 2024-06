Pablo Marquine e Diogo Monzo levam “Faces do Piano Brasileiro” ao palco do CTJ Hall

A boa música erudita nacional tomará conta do CTJ Hall. Nesta sexta (7/6), o projeto Sextas Musicais recebe o concerto Faces do Piano Brasileiro –– uma apresentação de transversalidades estéticas contidas na música popular e erudita brasileira, evidenciadas no discurso musical dos compositores brasileiros Cláudio Santoro e Luiz Eça. O concerto começará pontualmente às 20h. A entrada é franca e nem é preciso retirar os ingressos antecipadamente. Basta comparecer ao CTJ Hall, que fica na unidade da Casa Thomas Jefferson da 706/906 Sul. O concerto também será transmitido ao vivo, pelo canal da Thomas no Youtube.

No palco, Pablo Marquine, pianista e musicólogo, interpretará obras de Claudio Santoro e Guerra-Peixe. Já Diogo Monzo, pianista e improvisador, interpretará obras de Luiz Eça e Hermeto Pascoal, neste projeto que se constitui de um concerto duplo de piano solo em celebração à obra musical de dois grandes nomes da música brasileira. Claudio Santoro (1919-1989) foi um dos compositores mais polivalentes da música erudita no século XX. Ele compôs obras magistrais para piano quando esteve na Bulgária, influenciado pela natureza e também pela música popular brasileira. Luiz Eça (1936-1992), um dos maiores nomes da música popular no Brasil, foi precursor da Bossa Nova e líder do Tamba Trio, na década de 1960, no Rio de Janeiro. O compositor teve uma educação clássica ao piano na Áustria até romper os limites estéticos pela brasilidade e inventividade de sua improvisação e composição ao piano.

Para o concerto, Pablo Marquine selecionou composições de Santoro que abrangem obras atonais e, também, influenciadas pelos ritmos e melodias brasileiras –– influência direta do modernismo de Mário de Andrade e da redescoberta da música popular brasileira pela música de concerto. Diferentemente, Diogo Monzo selecionou obras de música popular de Luiz Eça e de Hermeto Pascoal, que abrangem uma variedade de influências da música popular brasileira e do samba, mas também pela música improvisada atonal.

Pianista Pablo Marquine. Crédito: Ares Soares/ Divulgação

Diogo e Pablo demonstram que as chamadas fronteiras expressas na música popular e erudita brasileira existem apenas em uma questão de conceituação. Ambos os compositores tiveram um gênio inventivo no sentido de criatividade e influência dessas estéticas. A execução dessas obras evidencia como a música popular brasileira passou a fazer parte do estilo de música de concerto de Santoro e como as técnicas musicais da música de concerto influenciaram a improvisação e a obra musical de Eça.

O concerto Faces do Piano Brasileiro já foi apresentado no Brasil, Portugal, Hungria e Itália. Em 2023, Monzo e Marquine fizeram a segunda turnê internacional e se apresentaram no Viena Summer Music Festival (Áustria), Sofia Symphonic Summit (Bulgária) e em dois concertos em Fortaleza (Brasil). Chegou a vez do público brasiliense conhecer e desfrutar desse belíssimo projeto/concerto.

Os artistas

Pablo Marquine é um músico inquieto, criativo e sensível, reconhecido internacionalmente. Pianista, musicólogo, compositor e produtor musical, iniciou seus estudos ao piano aos cinco anos de idade e teve como percurso musical instituições renomadas do Brasil, como a Escola de Música de Brasília, onde cursou o técnico em Piano Erudito, e a Universidade de Brasília, onde cursou Bacharelado em Piano, Bacharelado em Composição e, também, o Mestrado em Musicologia, no Programa de Pós-graduação do Departamento de Música. Nos EUA, Pablo Marquine se graduou no PhD em Musicologia, pela University of Florida.

Diogo Monzo é doutor em Música pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Selecionado entre os Top 5 no Concurso “Made in New York Jazz” foi eleito um dos melhores instrumentistas do ano de 2015 e 2018 pelo site melhores da música brasileira. É autor dos CDs “Sebastiana” e “Diogo Monzo Filho do Brasil”, lançados pela gravadora “Biscoito Fino”, e do CD “Luiz Eça por Diogo Monzo”, uma homenagem ao pianista e compositor brasileiro Luiz Eça, lançado pela gravadora “Fina Flor”. Nos últimos anos tem participado de shows com grandes nomes da música brasileira como Leny Andrade, João Donato, Leila Pinheiro, Delia Fisher, Gilson Peranzzetta, dentre outros. No dia 4 de dezembro de 2015, estreou na Europa, onde apresentou três concertos de piano solo na Hungria, Itália e Portugal e, no dia 21 de maio de 2016, apresentou-se pela primeira vez nos EUA, em Nova York, no Tribeca Performing Arts Center, junto a grandes nomes do jazz como Rufus Reid, Tommy Campbell, Philip Harper e Bobby Sanabria. Desde então, Diogo tem se apresentado com o trio, com orquestras, bandas sinfônicas, big bands, grupos, cantores, piano solo, dentre outros, pelo Brasil e em diversos países.

Faces do Piano Brasileiro, com Pablo Marquine e Diogo Monzo

Sexta (7/6), às 20h, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul. Entrada franca