Oswaldo Amorim lança vinil nesta sexta-feira

Graduado pela Universidade de Brasília (UnB), com Mestrado em Jazz Performance pela Manhattan School of Music e especialização em contrabaixo em Nova York, Oswaldo Amorim decidiu olhar um pouco mais para suas próprias composições. Entre os inúmeros compromissos imprensados em sua disputada agenda, o baixista se dedicou a lançar um vinil que vai além de uma simples gravação: é o retrato sonoro de sua trajetória como músico, compositor, contrabaixista e de sua história de vida. E o lançamento é nesta sexta-feira (26), na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul), às 20h. A entrada é franca.

A coletânea reúne músicas compostas em épocas distintas de sua vida e em momentos que descrevem sentimentos, sonoridades, sensações e vivências. Canções que estavam guardadas há anos entre seus mais preciosos alfarrábios. Nesta gravação, Amorim não deixou de contar com seus parceiros como é o caso de Daniel Baker, Paulo Marques, Serge Frasunkiewicz, Renato Vasconcellos, Paulo André, entre outros emblemáticos instrumentistas brasilienses, mas contou também com a participação de ícones da música nacional a exemplo de Toninho Horta (guitarra, violão e voz) e Toninho Ferragutti (acordeon).

Oswaldo Amorim não sabe precisar o motivo de ter adiado por tanto tempo esse belo registro musical, mas ao ver o resultado, afirma que é uma celebração musical, um sonho realizado. “O início da minha vida musical é marcado em minha memória por um presente dado por meu pai, aos 5 anos de idade. O presente, uma maleta de plástico azul, que se separava em dois lados: de um lado o toca discos e do outro a caixa de som, acompanhado por vários discos coloridos de histórias infantis, com trilhas sonoras maravilhosas. Foi um momento mágico, de puro encantamento. Lembro do primeiro vinil que pedi de presente meses depois, o disco do Vila Sésamo, com as belíssimas composições de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, presenteado por minha mãe, que marcaram minha infância…” Conta Oswaldo enfatizando que adorava ver os detalhes dos discos, da capa à filha técnica. “Com o tempo, ouvir não me bastava. Queria tocar e cantar as músicas que me tocavam”, reforça o músico relatando que desde então sonhava em gravar um vinil.

Serviço:

Lançamento de vinil

Oswaldo Amorim

Sexta feira, 26 de agosto, às 20 horas

Casa Thomas Jefferson – CTJ Hall – 706/906 Sul

Entrada Franca